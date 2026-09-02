Hermana de Kenny revela sus últimos minutos con vida: "Quiero tomarme una foto"

La familia de Kenny Martínez vive uno de los momentos más dolorosos de su vida tras el asesinato del joven futbolista de 22 años, ocurrido el martes 1 de septiembre en Punta Gorda, Roatán. Su hermana, visiblemente afectada por la tragedia, relató que horas antes del ataque se encontraban compartiendo en Camp Bay, donde Kenny estaba junto a ella, sus hijos y otros familiares, sin imaginar que serían los últimos momentos que pasarían juntos.

“Queremos justicia, porque ayer en la tarde estábamos compartiendo en Camp Bay, yo, mi hermano Kenny y mis hijos, y desde allá ellos los venían siguiendo”, contó la hermana del exjugador del Olimpia al recordar cómo comenzó todo. Según su relato, mientras ella se encontraba en la playa, Kenny estaba cuidando a varios de los niños de la familia, entre ellos una bebé de apenas nueve meses, pero posteriormente entregó a los pequeños a otro de sus hermanos para continuar su camino. “Yo lo dejé con la bebé nueve meses y yo le dije, hermano, voy a regresar, voy a ir a recoger uva; cuando yo regresé, mi hermano ya se había ido”, explicó la familiar, quien aseguró que nunca imaginó que aquella sería la última vez que tendría contacto con Kenny. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE La hermana de la víctima relató que Kenny posteriormente se dirigió hacia Politily junto a otros familiares y que, en determinado momento, se bajó del vehículo para regresar por su motocicleta y continuar el recorrido por su cuenta.

Fue durante ese trayecto cuando, según la versión de la familia, el joven habría sido seguido por dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta hasta Punta Gorda, lugar donde finalmente le quitaron la vida. “Entonces a él lo estaban siguiendo hacia allá, Punta Gorda, donde fue que lo mataron”, manifestó su hermana, quien insiste en que la familia necesita respuestas sobre quiénes fueron los responsables y por qué decidieron atacar al joven. Una de las mayores interrogantes para sus familiares es el motivo del crimen, ya que aseguran que Kenny nunca les manifestó tener problemas con otras personas ni haber recibido amenazas antes de lo ocurrido. “Mi hermano no tenía problema con nadie, no estaba en conflicto con nadie, él era un cipote bien alegre, tranquilo; quien lo conocía sabía que él se llevaba con todo el mundo”, afirmó su hermana, describiendo al joven como una persona cercana y querida en su comunidad.

La familiar también aseguró que los responsables del ataque actuaron encapuchados y que hasta el momento nadie de la familia ha podido identificarlos, por lo que ahora depositan sus esperanzas en las investigaciones de las autoridades. “Nadie los conoce, ellos andaban encapuchados; solo Dios sabe, ellos pueden escapar, pueden ir hasta cien años, pero de la justicia divina nadie se escapa y nosotros los dejamos en la mano del Señor”, expresó con dolor. La tragedia también destruyó emocionalmente a la madre de Kenny, según contó su hija, quien aseguró que la familia jamás esperaba recibir una noticia semejante y que ahora enfrentan un dolor que difícilmente pueden explicar. “Han destrozado a mi madre, la tienen desesperadamente muerta en vida, que no lo esperábamos”, lamentó la hermana, mientras pedía que el asesinato de Kenny no quede impune como, según afirma, ha ocurrido con otros casos registrados en la isla. Además de pedir justicia, la familia recordó el sueño que Kenny tenía con el fútbol, pues desde muy joven buscó abrirse camino como jugador y llegó a formar parte de las reservas del Olimpia, donde destacó como goleador y tuvo la oportunidad de trabajar con el primer equipo. “Él era un muchacho, el mejor jugador, el mejor defensa que tenían; eso era su sueño, eso era mi sueño, ver a mi hermano llegar lejos, lejos”, expresó su hermana, quien lamentó que la carrera y la vida del joven fueran interrumpidas cuando apenas comenzaba a construir su futuro. Entre los recuerdos más dolorosos quedó el último momento que compartieron juntos, ya que, según contó, antes de separarse Kenny tomó a los niños y le pidió que se tomaran una fotografía, sin saber que aquella imagen se convertiría en uno de los últimos recuerdos de la familia.