Jhon Kleber lo vivió: hinchas de su club se fueron a los golpes con futbolistas

El partido entre Montevideo City Torque y Danubio, actual equipo del ex delantero del Motagua Jhon Kleber, terminó de la peor manera en el Estadio Charrúa. Cuando apenas restaban segundos para el final del encuentro, varios aficionados ingresaron al terreno de juego y protagonizaron incidentes con los futbolistas del conjunto danubiano, que perdía 2-0 por la Copa AUF Uruguay. La tensión ya se había dado durante el compromiso debido al mal momento deportivo que atraviesa Danubio. El equipo del brasileño se encuentra comprometido en la zona de descenso y sus jugadores habían recibido insultos desde las tribunas a lo largo del encuentro, especialmente después de que Torque ampliara su ventaja.

La situación explotó en el tercer minuto de los cuatro que había agregado el árbitro. En ese momento, un hincha consiguió ingresar al campo de juego y se dirigió hacia los futbolistas de Danubio, provocando una escena que rápidamente se salió de control. Las primeras imágenes de la transmisión oficial permitieron observar a uno de los aficionados llegando hasta el círculo central y empujando a uno de los jugadores. Sin embargo, la señal televisiva dejó de mostrar la escena y enfocó su cámara en una de las tribunas mientras los incidentes continuaban sobre el césped.

Los periodistas encargados de relatar el encuentro explicaron que un hincha había saltado desde la tribuna hacia el terreno de juego y que, posteriormente, otros aficionados comenzaron a seguir sus pasos e ingresaron también a la cancha. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Un video grabado desde la tribuna de Danubio permitió reconstruir con mayor precisión lo sucedido. En las imágenes se observa a un aficionado vestido de negro y con capucha saltando el tejido que separa la grada del campo. Detrás de él ingresaron al menos otros dos parciales.

Una vez sobre el césped, el hincha se dirigió hacia los futbolistas y empujó a Facundo Balatti y Sebastián Rodríguez. Pero el episodio más llamativo se produjo posteriormente, cuando el aficionado terminó enfrentándose a golpes con el arquero de Danubio, Mauro Goicochea. La escena provocó corridas entre los jugadores y las personas que habían ingresado al campo. Ante la escalada de la violencia, efectivos policiales entraron al terreno de juego para intentar controlar la situación y retirar a los aficionados. Las imágenes también muestran cómo otros hinchas continuaban trepando por el tejido para ingresar al campo, en medio de un ambiente completamente desbordado. Desde la tribuna se escuchaban diferentes comentarios, entre ellos: “Tapate la cara”, “no es por ahí” y “dale un cachetazo”. Según la crónica del diario deportivo Ovación, el ambiente comenzó a calentarse todavía más después del segundo gol de Montevideo City Torque, cuando desde la tribuna empezó a escucharse el tradicional cántico de “Jugadores...”, utilizado habitualmente para expresar el descontento de los aficionados con el rendimiento del equipo. La gravedad de los incidentes adquiere todavía mayor relevancia por el calendario que tiene Danubio por delante. El conjunto uruguayo deberá recibir el próximo sábado a Peñarol en Jardines del Hipódromo, en un partido que ya estaba marcado por la importancia deportiva y que ahora tendrá un clima mucho más tenso después de lo sucedido en el Estadio Charrúa.

Además, el episodio podría tener consecuencias que trasciendan al propio Danubio. De acuerdo con información del diario deportivo Referí, la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales tiene previsto reunirse este miércoles para analizar los hechos y determinar si toma la decisión de paralizar la actividad del fútbol uruguayo como medida de protesta ante la violencia sufrida por los jugadores.