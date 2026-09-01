La decisión que tomó la familia con el cuerpo de Kenny Martínez tras su fallecimiento

El fútbol hondureño vuelve a estar de luto tras el asesinato de Kenny Martínez, un joven futbolista de apenas 22 años que tuvo su paso por las categorías inferiores de Olimpia y posteriormente defendió los colores de Lobos de la UPNFM. El lamentable hecho ocurrió este martes 1 de septiembre en Punta Gorda, Roatán, Islas de la Bahía. La muerte del jugador ha provocado consternación entre familiares, amigos, excompañeros y aficionados que conocieron su trayectoria desde sus primeros pasos en el fútbol.

Hasta el momento, las autoridades no han establecido públicamente la razones por el cual fue asesinado y ni se han reportado personas detenidas por este hecho.

LA DECISIÓN DE LA FAMILIA TRAS SU FALLECIMIENTO

Roatán Habla Claro, medio que confirmó la noticia, reveló que sus familiares tomaron la decisión de levantar el cuerpo del lugar donde ocurrió el crimen sin esperar la llegada de las autoridades correspondientes ni de los equipos forenses para realizar el procedimiento respectivo. Hasta ahora se desconoce la razón por la que la familia tomó esta determinación.

¿Quién era Kenny Martínez, ex futbolista del Olimpia que falleció en Roatán?

Martínez era un delantero que se formó en las divisiones menores del Olimpia y que llegó a ser considerado como uno de los jóvenes con condiciones para dar el salto al plantel principal. Durante 2023 tuvo participación con las reservas del conjunto albo bajo la dirección técnica de Pedro Troglio. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Su rendimiento le permitió realizar la pretemporada con el primer equipo y posteriormente formar parte del plantel que conquistó el torneo Clausura 2024. Aunque no logró disputar minutos oficiales en la Liga Nacional con el equipo mayor, sí tuvo la oportunidad de marcar con la camiseta del León.