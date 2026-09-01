¿Es más fácil ser campeón en Olimpia? Kilmar contesta: "Se tiene que correr y sudar"

Kilmar Peña vive un momento dulce con Olimpia. El delantero, que llegó al club entre críticas y dudas de parte de la afición, ha respondido con goles decisivos en los últimos dos partidos, convirtiéndose en el hombre que rescató al equipo cuando los resultados parecían complicarse: “Gracias a Dios se me han dado las oportunidades de gol y primeramente Dios, que vengan más”, afirmó en conferencia de prensa previo al partido ante Platense. Uno de los temas que más llamó la atención fue su respuesta a las declaraciones de Denovan Torres, quien había señalado que en un equipo grande como Olimpia todo es más fácil y que cualquiera puede ser campeón. Peña, que conoce al guardameta, fue contundente al hablar desde su experiencia: “Creo que es igual en todos los equipos. Lo único que cambia son los uniformes. En todos lados se tiene que correr y se tiene que sudar”. Kilmar también habló de la presión de competir por un puesto en un plantel lleno de jugadores experimentados y de la responsabilidad que representa jugar para el equipo más laureado del fútbol hondureño: “Siempre te exigen títulos para ganar partidos. Es un equipo grande que siempre tiene que estar peleando arriba”, expresó.

Además, destacó el papel de la afición olimpista como un factor determinante para levantar al equipo en momentos complicados: “Eso es lo que nos da ese empuje para sacar los resultados que muchas veces parece que están en contra”.

-- CONFERENCIA DE PRENSA DE KILMAR PEÑA --

El técnico de Motagua, Javier López, ha dicho que envidia la confianza en Olimpia. ¿Cómo ves la confianza en Olimpia desde que llegaste? ¿Cómo está la tuya con los goles que has marcado? Y luego, ¿qué opinas del Platense, el rival de turno esta semana?



Sabemos que los partidos que nos toca enfrentar son difíciles. Las oportunidades que nos tocan, como decía el profesor Javier, siempre tratamos de, cuando hay oportunidad, concretarlas, y las que quedan, concretarlas. Y bueno, con respecto al Platense, un rival muy difícil. Un rival muy difícil; se sabe que es un equipo que va a luchar. El partido pasado tuvo su primera victoria y ellos van a tratar de hacer un partido difícil. Y bueno, primeramente, nosotros podemos sacar ese resultado que es importante para pelear la punta del torneo. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Te has convertido prácticamente en el salvador del Olimpia, en los dos últimos partidos, al rescate de estos duelos. ¿Cómo te has sentido? ¿Te libera un poco la presión? ¿Cómo lo has tomado en este momento?



Contento. Se sabía que aquí en Olimpia es un equipo que te exige mucho. Bueno, yo venía anotando el campeonato pasado y se sabía que en Olimpia te exigen mucho. Gracias a Dios se me han dado las oportunidades de gol y bueno, primeramente Dios, que vengan más. Tú que conoces bien a Denovan Torres, mencionaba en una entrevista que en un equipo grande como Olimpia todo es más fácil y que cualquiera puede ser campeón. Tú que ahora estás aquí en Olimpia, venido de la UPN, un equipo de menos estatus, ¿qué puedes opinar al respecto sobre estas declaraciones? ¿Es tan fácil realmente estar en Olimpia, como lo menciona él?



No, creo que es igual en todos los equipos. Lo único que cambia son los uniformes. Pero en todos lados se tiene que correr, se tiene que sudar, como dice la camiseta. Y bueno, nosotros tratamos de siempre aprovechar los partidos que nos tocan. Y bueno, Olimpia aquí, como se dice, Olimpia es Olimpia. Y siempre el resultado se saca porque tiene esa casta. ¿Qué conoces de Platense? Ya te tocó enfrentarlo cuando estabas en Lobos, ahora desde la camisa de Olimpia. Cuéntanos de este equipo que apenas ha sumado su primer triunfo en la jornada anterior. ¿Qué conocen de Platense?



Es un equipo que está bien dirigido. Yo estuve con el profesor Raúl Cáceres y es un equipo que está bien dirigido. Aunque son jugadores que corren mucho, bueno, la verdad que nosotros pensamos en nosotros, en hacer bien nuestro trabajo. Y bueno, esperemos que las cosas se den para el partido del jueves, que creo que será muy difícil también. Porque, bueno, todos los partidos son difíciles, pero el que viene siempre es difícil y esperemos sacar un resultado positivo. Lo hablábamos hace unas semanas, lo duro que fue la gente con vos cuando te contrataron y decían "Qué viene a hacer Kilmar a Olimpia". Hoy has salvado a Olimpia dos veces, como decía el colega, de no perder. ¿Cómo te sientes después de tanta crítica y que ahora empieza la gente a decir: "Nos habíamos equivocado. Kilmar no es tan malo, es bueno para Olimpia"? ¿Cómo vas sintiendo esto, el cambio de la percepción de la gente? Y vos, ¿cómo te vas sintiendo en Olimpia a medida que metes goles?



Bueno, me he sentido bien aquí en el equipo. Como decía antes, la gente tiene derecho a opinar, a decir lo que ellos piensan. Y bueno, yo me había centrado, me estoy centrando en mi trabajo, en trabajar fuerte para que la cosa salga bien y poder ayudar al equipo.