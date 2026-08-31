Rául Cáceres los despacha: Platense despide a jugadores en pleno Apertura

Los Tiburones del Platense tienen los reflectores de la Liga Nacional y no precisamente por su primer triunfo en la Liga Nacional ante el Independiente (2-1) sino porque en los últimos días le dieron de baja a tres de sus futbolistas. Los primeros dos fueron los chilenos Luis Pacheco y Piero Gárate, quienes se reportaron como refuerzos de cara al torneo Apertura 2026-27. Los dos mediocampistas habían despertado molestias desde la jornada 3 ante Génesis, donde fueron goleados 3-0.

Según lo conocido por este medio de comunicación dentro del cuerpo técnico y directiva no estaban satisfechos con el nivel demostrado para ser extranjeros y es por eso que decidieron rescindir su contrato, aduciendo bajo rendimiento. Pacheco solo jugó un partido, mientras que Gárete disputó 3 en este campeonato. Ambos fueron despedidos a mitad de la semana pasada.

-Orellana no siguió en el Tiburón-

André Orellana es el tercer jugador separado del Platense. El defensor de 24 años tomó la decisión de hacerse a un lado porque no se sentía bien físicamente y le comunicó a Raúl Cáceres que prefería recuperarse bien de una lesión que venía arrastrando en su rodilla y volver cuando estuviera al 100%. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE