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Rául Cáceres los despacha: Platense despide a jugadores en pleno Apertura

Platense dio de baja a tres futbolistas en pleno torneo Apertura 2026-27

Rául Cáceres los despacha: Platense despide a jugadores en pleno Apertura

Platense dio de baja a tres futbolistas en pleno torneo Apertura 2026-27
31 de agosto de 2026 a las 19:18

Los Tiburones del Platense tienen los reflectores de la Liga Nacional y no precisamente por su primer triunfo en la Liga Nacional ante el Independiente (2-1) sino porque en los últimos días le dieron de baja a tres de sus futbolistas.

Los primeros dos fueron los chilenos Luis Pacheco y Piero Gárate, quienes se reportaron como refuerzos de cara al torneo Apertura 2026-27. Los dos mediocampistas habían despertado molestias desde la jornada 3 ante Génesis, donde fueron goleados 3-0.

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Según lo conocido por este medio de comunicación dentro del cuerpo técnico y directiva no estaban satisfechos con el nivel demostrado para ser extranjeros y es por eso que decidieron rescindir su contrato, aduciendo bajo rendimiento.

Pacheco solo jugó un partido, mientras que Gárete disputó 3 en este campeonato. Ambos fueron despedidos a mitad de la semana pasada.

-Orellana no siguió en el Tiburón-

André Orellana es el tercer jugador separado del Platense. El defensor de 24 años tomó la decisión de hacerse a un lado porque no se sentía bien físicamente y le comunicó a Raúl Cáceres que prefería recuperarse bien de una lesión que venía arrastrando en su rodilla y volver cuando estuviera al 100%.

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El polifundional futbolista solo jugó un encuentro ante el Génesis FC, cuando se esperaba que se convirtiera en un referente en la zaga central del Platense, pero el destino decidió que la realidad fuera diferente.

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Mario Jafeth Moreno
Mario Jafeth Moreno
Periodista

Licenciado en periodismo, egresado de la UNAH VS y con experiencia en el periodismo deportivos desde 2021. Actualmente laboro para Diario Diez, La Prensa y El Heraldo.

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