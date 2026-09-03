Olimpia confirma su decisión tras la muerte de Kenny Martínez

El Club Olimpia Deportivo está de luto tras el trágico asesinato de Kenny Bredenskie Martínez, de 22 años, en las Islas de la Bahía. El joven futbolista, recordado por su paso en las reservas y el primer equipo merengue, dejó un grato recuerdo en la institución por su entrega, potencia y buen juego aéreo.
Para honrar su memoria, la directiva del club confirmó una serie de homenajes y muestras de respeto que marcarán los próximos días:
-Minuto de silencio en la cancha: Durante el próximo partido oficial de Olimpia (ante Platense), se guardará un minuto de silencio en el estadio antes de la silbata inicial, permitiendo que la afición del equipo le rindan un emotivo tributo.
-Tres días de duelo: La institución decretó tres días de duelo oficial para acompañar el dolor de la afición y el deporte nacional.
-Apoyo a los seres queridos: El presidente del club, Rafael Villeda, enviará un acuerdo formal de duelo a los familiares del jugador para expresarles sus condolencias.
La partida de esta joven promesa ha impactado profundamente a la comunidad deportiva del país, que hoy se une para recordar su talento y exigir paz ante la violencia.
Comunicado de Olimpia sobre la muerte de Kenny Martínez
ACUERDO DE DUELO
"CONSIDERANDO: Que ha fallecido a los 22 años de edad Kenny Bredenskie Martínez, joven exjugador del Club Olimpia Deportivo.
CONSIDERANDO: Que Kenny Martínez defendió con orgullo y entrega los colores de nuestra institución, tanto en el primer equipo como en nuestras reservas.
CONSIDERANDO: Que durante su joven trayectoria deportiva mostró grandes condiciones técnicas, destacando por su potencia y juego aéreo.
CONSIDERANDO: Que es deber de nuestra Institución expresar las más sentidas muestras de pesar por el sensible fallecimiento de quien en vida fuera uno de los jóvenes talentos del olimpismo y del fútbol hondureño.
POR TANTO:
En uso de las facultades de que está investida, esta Junta Directiva General:
ACUERDA:
PRIMERO: Lamentar profundamente el sensible fallecimiento de Kenny Bredenskie Martínez, exjugador del Club Olimpia Deportivo.
SEGUNDO: Declarar tres días de duelo institucional, sin suspensión de labores, guardando además un minuto de silencio en el próximo compromiso oficial del Club Olimpia Deportivo.
TERCERO: Hacer entrega del presente Acuerdo de Duelo a sus familiares, expresando nuestras más sinceras condolencias y elevando nuestras oraciones por el eterno descanso de su alma.
CUARTO: Dar a conocer el presente acuerdo a través de los diferentes medios de comunicación y plataformas oficiales del Club Olimpia Deportivo para conocimiento de la afición olimpista y del pueblo hondureño.
Dado en el Salón de Sesiones del Club Olimpia Deportivo, en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dos días del mes de septiembre del año dos mil veintiséis".