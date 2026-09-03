¡Ni con raqueta la saca Menjívar! Eduardo Urbina marca gol de antología ante Olimpia

El arranque de la sexta fecha del Apertura de la Liga Nacional dejó una de las postales más espectaculares en lo que va del certamen. El extremo del Platense, Eduardo Urbina, se gastó una obra de arte de alta factura frente al Olimpia en el Estadio Carlos Miranda de Comayagua, firmando un golazo que dejó atónitos a los aficionados presentes. Corría el minuto 17 del compromiso cuando el cuadro escualo buscaba afanosamente emparejar los cartones, luego de haber iniciado en desventaja tras la anotación inicial del atacante merengue Jorge Benguché.

Fue en ese momento cuando Antony García desbordó por el carril derecho y envió un centro flotado al área olimpista. Ante la pasividad del lateral zaguero Kevin Güity, quien dudó en la marca, Urbina leyó el bote del balón y, sin dejarlo caer de lleno, empalmó un zurdazo seco y teledirigido directo al marco. La potencia y precisión del remate hicieron que el disparo resultara completamente inalcanzable para el guardameta albo Edrick Menjívar. El golero olimpista reaccionó únicamente cuando el esférico ya impactaba las redes, en una acción donde la velocidad del balón dejó sin posibilidad alguna de reacción al estelar portero de la escuadra melenuda.

Conocido popularmente en las filas selacias como "Pablito", el diminuto atacante volvió a demostrar la potencia de su pierna izquierda frente a los clubes denominados grandes. Urbina ya había registrado un antecedente similar durante el campeonato anterior al anotarle con la misma contundencia al Real España, consolidándose como una de las zurdas más peligrosas del balompié nacional. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

El golazo de Urbina no solo significó la paridad momentánea para el Platense en un escenario exigente, sino que se posiciona de inmediato como un fuerte candidato a convertirse en la mejor anotación en lo que va de la temporada de la Liga Nacional.