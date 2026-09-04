Olancho escala y Choloma sufre en la zona baja: así va la tabla del Apertura 2026

La Jornada 6 del Torneo Apertura 2026-27 de la Liga Nacional de Honduras mantiene al Olimpia en lo más alto de la tabla de posiciones, mientras que el empate entre CD Choloma y Olancho FC cerró uno de los encuentros de la fecha sin movimientos importantes en la parte alta. En el duelo disputado este viernes, Choloma y Olancho FC igualaron 0-0 en un partido donde ninguno de los dos equipos logró encontrar el gol. El resultado permite a los Potros sumar un punto y llegar a 9 unidades, manteniéndose en el quinto puesto de la clasificación.

Para Choloma, el empate también representa una unidad importante en su lucha por salir de la parte baja. Los maquilieros alcanzaron los 4 puntos en seis partidos, ubicándose en la novena posición, por encima del Platense FC, que también suma cuatro unidades pero tiene una peor diferencia de goles. En la cima continúa Olimpia, que acumula 14 puntos en seis jornadas, producto de cuatro triunfos y dos empates. Los albos permanecen invictos y cuentan además con una diferencia de goles de +9, gracias a 15 goles anotados y apenas seis recibidos. La pelea por los puestos de privilegio está bastante cerrada. Real España y Marathón aparecen segundo y tercero, respectivamente, con 11 puntos, aunque ambos tienen un partido menos que Olimpia. Más abajo está Motagua, cuarto con nueve unidades, mientras que Olancho también llegó a nueve puntos después de su igualdad ante Choloma. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

En la zona media, Estrella Roja marcha sexto con ocho puntos, seguido por Génesis PN, que tiene siete. Atlético Independiente ocupa la octava posición con cinco unidades, mientras que en el fondo aparecen Choloma y Platense, ambos con cuatro puntos. Con la Jornada 6 todavía pendiente de completar algunos encuentros, la lucha por los primeros lugares promete seguir muy cerrada.