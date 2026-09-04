  1. Liga Hondubet

Olancho escala y Choloma sufre en la zona baja: así va la tabla del Apertura 2026

Olimpia se mantiene líder y Olancho suma un punto ante Choloma en la Jornada 6

Olancho escala y Choloma sufre en la zona baja: así va la tabla del Apertura 2026
04 de septiembre de 2026 a las 20:42

La Jornada 6 del Torneo Apertura 2026-27 de la Liga Nacional de Honduras mantiene al Olimpia en lo más alto de la tabla de posiciones, mientras que el empate entre CD Choloma y Olancho FC cerró uno de los encuentros de la fecha sin movimientos importantes en la parte alta.

En el duelo disputado este viernes, Choloma y Olancho FC igualaron 0-0 en un partido donde ninguno de los dos equipos logró encontrar el gol. El resultado permite a los Potros sumar un punto y llegar a 9 unidades, manteniéndose en el quinto puesto de la clasificación.

Mundial Sub-15: cómo se clasificó Honduras y por qué se jugará en formato Fútbol 8

Para Choloma, el empate también representa una unidad importante en su lucha por salir de la parte baja. Los maquilieros alcanzaron los 4 puntos en seis partidos, ubicándose en la novena posición, por encima del Platense FC, que también suma cuatro unidades pero tiene una peor diferencia de goles.

En la cima continúa Olimpia, que acumula 14 puntos en seis jornadas, producto de cuatro triunfos y dos empates. Los albos permanecen invictos y cuentan además con una diferencia de goles de +9, gracias a 15 goles anotados y apenas seis recibidos.

La pelea por los puestos de privilegio está bastante cerrada. Real España y Marathón aparecen segundo y tercero, respectivamente, con 11 puntos, aunque ambos tienen un partido menos que Olimpia. Más abajo está Motagua, cuarto con nueve unidades, mientras que Olancho también llegó a nueve puntos después de su igualdad ante Choloma.

¡Un viacrucis! Bajas de Olimpia, Motagua y Marathón para Copa Centroamericana

En la zona media, Estrella Roja marcha sexto con ocho puntos, seguido por Génesis PN, que tiene siete. Atlético Independiente ocupa la octava posición con cinco unidades, mientras que en el fondo aparecen Choloma y Platense, ambos con cuatro puntos.

Con la Jornada 6 todavía pendiente de completar algunos encuentros, la lucha por los primeros lugares promete seguir muy cerrada.

TABLA DE POSICIONES DE LA LIGA NACIONAL

Unime ahora al canal
Johan Raudales
Johan Raudales
Periodista

Graduado en 2022 de Licenciado en Periodismo en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Periodista de Diario DIEZ, con especialidad en fútbol internacional y nacional, además de otros deportes. Jugador activo de fútbol sala.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias