Mundial Sub-15: cómo se clasificó Honduras y por qué se jugará en formato Fútbol 8

La Selección Sub-15 de Honduras se prepara para vivir un momento histórico siendo parte de la primera Copa Mundial y Festival Sub-15 de la FIFA, competencia que se desarrollará en Azerbaiyán del 22 al 31 de octubre de 2026. El entrenador español Cristian Aleza, quien llegó a la H para dirigir las categorías Sub-15 y Sub-16, ha estado preparando a los jóvenes futbolistas para esta primera experiencia.

Conociendo esto, Diario Diez te explica todas las novedades y curiosidades que hay en esta primera copa del mundo en la categoría Sub-15



¿Cómo se clasificó Honduras a este Mundial Sub-15?

A diferencia de los tradicionales Mundiales juveniles, Honduras no tuvo que disputar un Premundial ni conseguir su boleto mediante una eliminatoria de Concacaf. La FIFA diseñó esta primera edición como un gran festival mundial de desarrollo para futbolistas Sub-15 y abrió la participación a sus asociaciones miembro. Honduras recibió la invitación y será una de las selecciones que representarán a Concacaf. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

La Federación de Fútbol de Honduras (FFH) ya trabaja en la preparación del equipo mediante el Talent Development Scheme (TDS), programa de desarrollo y detección de talento de FIFA. El proceso incluye jugadores de las generaciones 2011 y 2012.

¿Cuándo se jugará el primer Mundial Sub-15?

El torneo se disputará en Azerbaiyán entre el 22 y el 31 de octubre de 2026.

Será la primera edición de esta nueva competencia creada por FIFA. En 2027 está previsto que el torneo sea exclusivamente femenino, mientras que a partir de 2028 se contempla la realización de competencias separadas para hombres y mujeres. (FIFA VOD⁠￼)

FORMATO DISTINTO: ¿Por qué se jugará con 8 jugadores?

La competencia tendrá características muy distintas a un Mundial convencional. Los partidos se jugarán en formato Fútbol 8, con espacios reducidos y encuentros más cortos, buscando que los jóvenes tengan mayor participación y desarrollen rápidamente aspectos técnicos y de toma de decisiones. Además, el objetivo no será únicamente competir por un título, sino brindarles a miles de futbolistas jóvenes una experiencia internacional y una plataforma de desarrollo.

¿Quiénes serán los rivales de Honduras?

Esta es una de las grandes incógnitas. Honduras todavía no conoce oficialmente a sus rivales, ya que la distribución de las selecciones y el calendario de partidos deben ser definidos por la organización. El torneo contempla una participación masiva de selecciones y un formato dividido en numerosos grupos, por lo que la Bicolor podría enfrentarse a combinados de diferentes confederaciones y estilos de juego.