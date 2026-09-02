Nueva cancha de la H toma forma con sistemas de agua, drenaje y energía

La nueva cancha de grama natural de la Casa de la H, ubicada en Siguatepeque, continúa tomando forma y, además de los trabajos propios de la superficie deportiva, ya presenta avances en los sistemas que serán fundamentales para su funcionamiento y conservación. El proyecto entra así en una etapa en la que las obras de infraestructura comienzan a complementar la construcción del terreno de juego. En su tercera entrega informativa sobre el desarrollo de esta obra, la Federación de Fútbol de Honduras (FFH) detalló los progresos registrados en dos áreas fundamentales: la infraestructura hidráulica y el sistema eléctrico. Ambos componentes serán determinantes para garantizar que la nueva instalación cuente con las condiciones necesarias para operar y recibir mantenimiento de manera adecuada.

Uno de los principales avances se encuentra en el sistema de abastecimiento de agua destinado al riego de la cancha. El nuevo pozo construido para cubrir esta necesidad fue sometido a un aforo que estableció una capacidad de explotación de 80 galones por minuto, cantidad considerada suficiente para mantener el riego durante la temporada de verano. Además, las pruebas de calidad determinaron que el agua reúne las condiciones necesarias para ser utilizada directamente en el riego, sin requerir tratamiento. En cuanto al drenaje, también se han ejecutado trabajos importantes para completar la infraestructura hidráulica del terreno. Durante el período informado se realizó la conexión de las tuberías de la denominada “espina de pescado” con el colector principal del segundo cuadrante, mientras continuaron los trabajos de instalación del colector del tercer cuadrante y la excavación correspondiente a su sistema de drenaje. Asimismo, la losa destinada a los tanques y la caseta de bombeo ya está terminada, aunque todavía está pendiente la colocación del techo de esta última estructura.