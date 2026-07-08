Federación de Fútbol de Honduras confirma un nuevo prospecto para la Bicolor

Como parte de ese proceso, la FFH incorporó al proyecto al juvenil Kirian Manzano , futbolista categoría 2010 que milita en el UE Sant Andreu de España e hijo del ex seleccionado hondureño Moisés Manzano, quien defendió los colores nacionales en las categorías menores formando parte de una generación recordada del fútbol hondureño junto a futbolistas como Wilson Palacios, Endrick Thomas y Fernando Castillo, representando al país en la Selección Sub-17.

La Federación de Fútbol de Honduras continúa fortaleciendo el proyecto de identificación y captación de talento que impulsa la Dirección Deportiva, liderada por Francis Hernández , con el objetivo de ampliar el universo de futbolistas elegibles para las selecciones nacionales.

El director deportivo de la FFH, Francis Hernández, explicó que la búsqueda de talento no tiene fronteras y responde a una planificación que permitirá fortalecer las futuras selecciones nacionales.

"Dentro del proyecto que estamos desarrollando, continuamos tratando de encontrar talento por cualquier lugar del mundo. En este caso hemos encontrado un jugador categoría 2010, que aún es Sub-16 y que, según su evolución, podría formar parte del proceso mundialista de esta generación y también del siguiente ciclo Sub-17. Es un futbolista con mucho talento que ha sido observado tanto por la dirección deportiva como por diferentes técnicos de la Federación, y pasa a formar parte del trabajo que desarrollaremos desde el Departamento de Scouting Nacional e Internacional que estamos creando".

Hernández también destacó la disposición del futbolista para integrarse al proyecto deportivo de Honduras.

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"Kirian está encantado de formar parte de este proyecto. Nos ha manifestado que le convenció la propuesta deportiva de la Federación y, por sus raíces hondureñas y el vínculo que representa la trayectoria de su padre con nuestras selecciones nacionales, afronta este reto con mucha ilusión".

Por su parte, Moisés Manzano expresó el orgullo de su familia por esta oportunidad y agradeció la confianza depositada por la Federación.

"Estamos muy agradecidos por habernos brindado esta oportunidad. Nos llena de orgullo que nuestro hijo pueda representar a Honduras y formar parte de este proyecto. Agradecemos mucho a Francis Hernández por la confianza y creemos plenamente en el trabajo que la Federación está desarrollando para el futuro de nuestras selecciones".

Con la incorporación de Kirian Manzano, la FFH reafirma su compromiso de identificar y acompañar a futbolistas hondureños dentro y fuera del país, fortaleciendo un modelo de scouting que busca integrar al mejor talento disponible para las distintas categorías de la H.