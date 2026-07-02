La convocatoria: Honduras ya sabe cuándo tendrá la nómina para el Premundial Sub 20

La Selección Sub-20 de Honduras ya tiene marcada una fecha clave en su camino hacia el Campeonato Sub-20 de Concacaf 2026. DIEZ conoció que será el próximo 14 de julio cuando se dé a conocer la lista oficial de jugadores que representarán al país en el Premundial que se disputará en México.

Este torneo, programado del 24 de julio al 9 de agosto de 2026, reunirá a 12 selecciones de la región en busca de la gloria y, sobre todo, de uno de los cuatro boletos disponibles para la Copa Mundial Sub-20 de 2027. Además, estará en juego una plaza directa para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

El formato de la competencia establece tres grupos de cuatro equipos cada uno. Avanzarán a los cuartos de final los dos primeros lugares de cada grupo y los dos mejores terceros. Posteriormente, las semifinales definirán a las selecciones que clasificarán al Mundial, mientras que el campeón —o el subcampeón si Estados Unidos gana el torneo— asegurará el boleto olímpico.

Honduras formará parte del Grupo C junto a Panamá, Canadá y Jamaica, en una zona que promete alta exigencia desde la fase inicial. El combinado nacional buscará recuperar protagonismo en la categoría tras recientes resultados irregulares. No acudimos a los JJOO de París 2024.

El equipo será dirigido por Orlando López, quien llega señalado tras el fracaso en los Juegos Centroamericanos con esta misma categoría. El técnico tendrá la responsabilidad de armar un plantel competitivo que pueda responder en un torneo de máxima exigencia regional.

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Entre los nombres que podrían integrar la convocatoria destacan legionarios como Luis Gabriel Suazo (Braga de Portugal), Leandro Padilla (Inter Miami), Nicolás Balbas (Deportivo La Coruña), José Alfredo Rodríguez (FC Barcelona), Richard Martínez (Girona FC) y Víctor Vandenbroucke (KAA Gent de Bélgica), quienes aportarían experiencia internacional al grupo.

También figuran jugadores elegibles como Keyrol Figueroa y Dereck Moncada, aunque su presencia luce complicada debido a que sus clubes difícilmente los cederían para la competencia. La lista final del 14 de julio despejará todas las dudas sobre el plantel que defenderá los colores de Honduras en el camino hacia el Mundial y los Juegos Olímpicos.