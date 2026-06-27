¿Y Reinaldo Rueda? El Atlético Nacional de Colombia oficializa a su nuevo DT

El Atlético Nacional de Colombia anunció oficialmente la contratación de Lucas González como su nuevo director técnico. El entrenador asumirá el cargo de manera inmediata, luego de alcanzar un acuerdo con la dirigencia del conjunto antioqueño para liderar el nuevo proyecto deportivo.
La llegada de González se concreta después de que no prosperaran las negociaciones con Reinaldo Rueda, extécnico de la Selección de Honduras quien figuraba como el principal candidato para ocupar el banquillo verdolaga. De acuerdo con las versiones conocidas, el experimentado estratega decidió rechazar la propuesta por motivos personales y familiares.
Tras cerrarse esa posibilidad, Nacional aceleró las conversaciones con Lucas González, quien deja su cargo en Deportes Tolima para asumir uno de los retos más importantes de su carrera. Junto al entrenador también se incorporan integrantes de su cuerpo técnico, entre ellos Alexis Henríquez y el preparador físico Camilo Cartagena.
El cuerpo técnico llega después de competir con el conjunto pijao tanto en la Categoría Primera A como en la Copa Libertadores, torneo en el que Deportes Tolima se mantenía en competencia antes de concretarse la salida del entrenador.
Para González se trata de un regreso a una institución que conoce bien. En sus primeros años como entrenador trabajó en las categorías Sub-17 y Sub-20 de Atlético Nacional, antes de dar el salto al fútbol profesional, donde ganó reconocimiento por su exitoso paso por Águilas Doradas gracias a un estilo de juego basado en la posesión del balón, la presión alta y el desarrollo de jóvenes talentos.
Con este nombramiento, Atlético Nacional inicia una nueva etapa con la expectativa de recuperar el protagonismo en el fútbol colombiano y competir al máximo nivel en los torneos internacionales. Por su parte, Reinaldo Rueda, seguirá a la espera de una mejor propuesta de trabajo o retiro de los banquillos.