¿Y Reinaldo Rueda? El Atlético Nacional de Colombia oficializa a su nuevo DT

El Atlético Nacional de Colombia anunció oficialmente la contratación de Lucas González como su nuevo director técnico. El entrenador asumirá el cargo de manera inmediata, luego de alcanzar un acuerdo con la dirigencia del conjunto antioqueño para liderar el nuevo proyecto deportivo.

La llegada de González se concreta después de que no prosperaran las negociaciones con Reinaldo Rueda, extécnico de la Selección de Honduras quien figuraba como el principal candidato para ocupar el banquillo verdolaga. De acuerdo con las versiones conocidas, el experimentado estratega decidió rechazar la propuesta por motivos personales y familiares.

Tras cerrarse esa posibilidad, Nacional aceleró las conversaciones con Lucas González, quien deja su cargo en Deportes Tolima para asumir uno de los retos más importantes de su carrera. Junto al entrenador también se incorporan integrantes de su cuerpo técnico, entre ellos Alexis Henríquez y el preparador físico Camilo Cartagena.