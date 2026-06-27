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¿Y Reinaldo Rueda? El Atlético Nacional de Colombia oficializa a su nuevo DT

Atlético Nacional confirmó a Lucas González como su nuevo director técnico tras caerse la opción de Reinaldo Rueda. El estratega asume de inmediato el proyecto verdolaga.

¿Y Reinaldo Rueda? El Atlético Nacional de Colombia oficializa a su nuevo DT

El exentrenador de la Selección de Honduras, Reinaldo Rueda, fue candidato para dirigir al Atlético Nacional de Colombia, equipo con el que ganó la Copa Libertadores, pero el equipo cerró a otro DT.

 Foto cortesía: Gol Caracol
27 de junio de 2026 a las 14:17

El Atlético Nacional de Colombia anunció oficialmente la contratación de Lucas González como su nuevo director técnico. El entrenador asumirá el cargo de manera inmediata, luego de alcanzar un acuerdo con la dirigencia del conjunto antioqueño para liderar el nuevo proyecto deportivo.

La llegada de González se concreta después de que no prosperaran las negociaciones con Reinaldo Rueda, extécnico de la Selección de Honduras quien figuraba como el principal candidato para ocupar el banquillo verdolaga. De acuerdo con las versiones conocidas, el experimentado estratega decidió rechazar la propuesta por motivos personales y familiares.

Tras cerrarse esa posibilidad, Nacional aceleró las conversaciones con Lucas González, quien deja su cargo en Deportes Tolima para asumir uno de los retos más importantes de su carrera. Junto al entrenador también se incorporan integrantes de su cuerpo técnico, entre ellos Alexis Henríquez y el preparador físico Camilo Cartagena.

El entrenador Lucas González dirigirá al Atlético Nacional tras el no de Reinaldo Rueda.

El entrenador Lucas González dirigirá al Atlético Nacional tras el no de Reinaldo Rueda.

El cuerpo técnico llega después de competir con el conjunto pijao tanto en la Categoría Primera A como en la Copa Libertadores, torneo en el que Deportes Tolima se mantenía en competencia antes de concretarse la salida del entrenador.

Para González se trata de un regreso a una institución que conoce bien. En sus primeros años como entrenador trabajó en las categorías Sub-17 y Sub-20 de Atlético Nacional, antes de dar el salto al fútbol profesional, donde ganó reconocimiento por su exitoso paso por Águilas Doradas gracias a un estilo de juego basado en la posesión del balón, la presión alta y el desarrollo de jóvenes talentos.

Con este nombramiento, Atlético Nacional inicia una nueva etapa con la expectativa de recuperar el protagonismo en el fútbol colombiano y competir al máximo nivel en los torneos internacionales. Por su parte, Reinaldo Rueda, seguirá a la espera de una mejor propuesta de trabajo o retiro de los banquillos.

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Redacción DIEZ

Equipo de periodistas, editores y diseñadores especializados exclusivamente en el área deportiva, con un conocimiento profundo del fútbol hondureño e internacional.

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