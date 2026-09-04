Arboleda, a la caza de Rubilio: ¿a cuántos goles llegó en Liga Nacional?

La actuación ante el conjunto porteño también permitió a Arboleda ampliar sus registros personales en el fútbol hondureño. El atacante suma ahora 11 dobletes, dos hat-tricks y dos pókeres , demostrando su capacidad para aparecer en partidos importantes y convertir en múltiples ocasiones cuando encuentra espacios frente al arco rival.

Yustin Arboleda continúa haciendo historia en el fútbol hondureño. El delantero naturalizado hondureño llegó a los 140 goles en la Liga Nacional después de firmar una espectacular actuación frente al Platense, al que le marcó un triplete en la sexta jornada del torneo Apertura. Con esta cifra, el atacante se encuentra a 15 tantos de igualar a Denilson Costa y a solamente uno de alcanzar a Rubilio Castillo en la tabla histórica de goleadores del campeonato.

El delantero ha construido prácticamente toda su trayectoria en Honduras defendiendo los colores de dos instituciones: Marathón y Olimpia. Su paso por ambos clubes le ha permitido convertirse en uno de los goleadores extranjeros más destacados que han jugado en la Liga Nacional, además de ganarse el cariño de la afición por sus actuaciones y sus goles en partidos de alta exigencia.

Con Olimpia, Arboleda ha vivido una etapa especialmente importante desde su llegada en 2019, en plena época marcada por la pandemia del COVID-19. Desde entonces, el atacante acumula 89 goles con el Rey de Copas, una cifra que lo coloca como uno de los principales referentes ofensivos del club durante los últimos años.

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Sin embargo, el futuro de Arboleda con el conjunto blanco todavía está por definirse. Durante la pretemporada, el futbolista anunció que esta podría ser su última temporada con Olimpia, dejando abierta la posibilidad de ponerle punto final a una etapa que comenzó en 2019 y en la que ha conseguido convertirse en uno de los delanteros más importantes de la institución.