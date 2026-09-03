Espinel da buenas noticias sobre Álvarez y habla de Benguché: "Estamos preocupados"

Eduardo Espinel terminó satisfecho con el triunfo del Olimpia ante Platense, pero encendió las alarmas por la salida de Jorge Benguché, quien abandonó el partido con molestias físicas. El técnico albo reconoció su preocupación por el delantero, quien atraviesa un buen momento goleador: "La salida temprana de Jorge, con el nivel que está teniendo, que había hecho un gol, se está agarrando confianza, nos preocupa", manifestó. El entrenador uruguayo también se refirió a la situación que atraviesa Jeaustin Campos, exentrenador del Real España, quien reclama el pago de su salario y el de su cuerpo técnico. Aunque evitó entrar en detalles por tratarse de un asunto ajeno al Olimpia, el estratega mostró su respaldo al técnico costarricense: “Me voy a solidarizar con el colega, porque es un trabajador”, expresó Espinel.

Otro de los nombres que dejó buenas sensaciones fue Jorge Álvarez, quien continúa recuperando su mejor condición física después de su regreso a las canchas. Espinel considera que el mediocampista todavía no está al máximo de sus capacidades, pero destacó su aporte y las diferentes posiciones en las que puede desempeñarse. “Yo creo que Jorge todavía puede estar en 70 u 80% del físico y el ritmo futbolístico lo va agarrando a medida que juegue”, explicó en conferencia tras la goleada a Platense en Comayagua.

-- CONFERENCIA DE PRENSA DE EDUARDO ESPINEL --

¿Cómo analiza el triunfo de esta noche contra Platense y si le preocupa la salida muy temprana de Jorge Benguché del partido?



Estamos preocupados. Por supuesto que sí. Hay algo que, a esta instancia en que estamos jugando, nos preocupa: cada jugador que no puede estar, desde el punto de vista físico, al 100 %. La salida temprana de Jorge, con el nivel que está teniendo, que había hecho un gol, se está agarrando confianza, nos preocupa. Veremos en las próximas horas a ver qué es lo que acontece.



E​​​​n líneas generales, creo que el partido, me parece que desde el punto de vista nuestro, fuimos justos ganadores. Después se verá si el resultado era para ser abultado o no, pero, en líneas generales, creo que se hizo un buen partido, con una buena tenencia de balón, con mucha paciencia, generando situaciones. La tranquilidad, primero, de tener la pelota. Pudimos no solamente generar situaciones con el balón, sino también, que a veces tiene que pasar, defenderse con el balón al tener tanto tiempo. Entonces buscamos eso y salió bastante bien. Hoy ha sido una de esas noches de 100% de efectividad de parte del equipo. La semana pasada decía el profesor Javier López que una de las cosas que le envidiaba al vecino era justamente eso. ¿Va satisfecho con la efectividad que ha tenido hoy el equipo?



Sí, en parte. Estoy satisfecho con un montón de situaciones, porque el fútbol no es solamente ser efectivo en el arco contrario, se trata de atacar solamente y de generar situaciones solamente. Hay cuatro facetas del fútbol que hay que defender bien, hay que atacar bien, qué hacer cuando se pierde el balón y qué hacer cuando te quitan el balón para atacar, y qué hacer cuando lo encontrás para atacar. A mí no me preocupa tener tantas situaciones. A mí lo que me preocupa es que esas cuatro fases del fútbol, que es el juego en sí, haya un equilibrio. Ni muy atacador el equipo, pero si no hacen cinco goles, no sirve nada para generar situaciones de ataque. Entonces, yo estoy conforme con la efectividad, claro, que es importante, pero también estoy con la predisposición cuando no tenemos el balón del equipo, que todos trabajan para buscarlo y para que nos concreten los menos goles posibles. Ese es el gran objetivo. A veces podemos hacerlo. Creo que hoy lo hicimos bien. Por eso vuelvo a repetir: no defendimos muy bien con el balón. Eso es parte. Tener el balón no es solamente atacar, sino que a veces hay que defenderse también. Entonces, hay un montón de situaciones que a uno lo dejan contento de que se llevaron a la práctica las modificaciones que teníamos para este partido. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE El tema de la confianza también es otro de los aspectos que me imagino que le viene muy bien, en el caso de Yustin Arboleda, marcar el triplete en una noche así a las puertas de un partido que se viene tan importante de los cuartos de final de la Concacaf. No, por supuesto, la confianza de todos los jugadores. Primero, el ganar te da confianza, el ganar te da confianza. Y después que aparezcan jugadores como aparece Yustin, como ha aparecido Jorge Benguché, como ha aparecido Emanuel Hernández, como ha aparecido Kilmar Peña y, bueno, todos los que han concretado: Jeremy Rodríguez, que ha aparecido en la primera fecha. Eso da confianza a que tenemos jugadores que no dependemos de una sola persona. Lo de Yustin, lo felicité porque él no tiene que demostrar nada en el fútbol hondureño, y creo que lo que le pasó hoy es producto de la constancia y el trabajo que él tiene día a día. Él sabe lo importante que es para el equipo, independientemente si concreta goles o no concreta. También estamos muy felices por él.

Parece que jugar una semana antes del partido ante Firpo es beneficioso, pero la lesión de Jorge Benguché parece ser un tema del césped. ¿Cuánto afecta haber salido del Estadio Nacional para jugar en el Carlos Miranda?



Totalmente de acuerdo, fue así. Fue por el césped, igual que Güity se hizo una lesión de tobillo, porque pisó un hoyo. Entonces, eso es lo que a mí me provoca cosas que no se pueden decir, porque si digo cosas, pues me suspenden. Pero no puede ser que no nos protejan. Y ahí volvemos al tema que hemos hablado muchas veces. ¿Por qué los equipos hondureños no podemos competir a nivel internacional? Ahí está la respuesta. Que no podamos jugar en nuestro estadio. En una instancia en la que estamos jugando cada tres o cuatro días. Tenemos que viajar a jugar de local. Es un viaje corto, pero es un desgaste. Y a su vez, en terrenos en los que ya jugamos el partido pasado, que afectó a varios jugadores desde el punto de vista de dolores musculares. Se provocan estas lesiones por el piso. Entonces, cuando preguntamos por qué no somos competitivos en algunos momentos, bueno, ahí está la respuesta. Son seres humanos los muchachos. O sea, trabajan con el físico y si no se les ofrecen las condiciones necesarias para llevar a cabo su trabajo, pasan estas cosas. Tres o cuatro jugadores que tenemos lesionados hoy y que no sé si van a estar para el partido ante Firpo. ¿cuánto nos expone a nivel internacional el tema de que un equipo grande no le pague al entrenador, pero sí a los jugadores, para acuerparlo en ese tema? El caso de Jeaustin Campos, a quien le pagan los jugadores y al cuerpo técnico no



Del tema de otro equipo no voy a opinar. Sí me voy a solidarizar con el colega, porque es un trabajador y como ustedes son trabajadores, quieren a fin de mes cobrar su sueldo o su remuneración, pero no voy a opinar porque no me corresponde opinar. Nunca he opinado de otro equipo, nunca he opinado de otro colega. He pasado por esas situaciones y es jodido cuando tenés que llevar el pan a tu mesa y aunque no lo tengas que llevar y tengas dinero extra, es algo normal que tenés que recibir tu sueldo, pero para arreglar esos temas también hay un montón de cosas que arreglar en el fútbol hondureño.