Cáceres explota tras caer goleado ante Olimpia: "Este equipo está condenado"

En su análisis, Cáceres asumió la responsabilidad por el momento del club, pero también cuestionó el rendimiento y la respuesta de sus futbolistas.

El estratega también expuso parte de las dificultades que atraviesa el conjunto porteño, entre ellas la limitación de su plantilla, la presión que no todos los jugadores están preparados para soportar y las condiciones en las que trabaja el equipo, dejando claro que deberán tomar decisiones para intentar cambiar el complicado panorama.

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Mal parados en defensa, dejando, pecando, dejando de cumplir con principios técnicos, tácticos, defensivos. Qué puedes perdonar y el rival te va a perdonar. Puntuales los goles que nos hace Olimpia, puntuales ya.

Entendiendo la diferencia de planteles, la superioridad de Olimpia, ¿en qué falló Platense hoy y usted cómo se siente personalmente después de esta derrota? La verdad que me decepciona, porque con toda la superioridad que tú menciona. Tuvimos chances de gol nosotros también. Obviamente no era la misma cantidad de ellos, pero si revisan los goles, los cuatro goles son errores puntuales nuestros.

Así que por eso es que me incomoda, porque no trabajamos para eso, pero en el partido se transforma el jugador de Platense y ese fue el problema que tuvimos.

Usted lo ha venido repitiendo en las últimas conferencias y lo he escuchado. No soy un cobarde, no voy a renunciar. ¿Sigue manteniendo esa misma postura, Raúl, más allá de que quizás los resultados no se dan y quizás las formas son distintas, porque a usted le gusta cómo propone el equipo, pero al final el técnico se debe los resultados?

¿Por dónde viene esa pregunta? ¿Por qué pregunta si voy a renunciar? Ah, ok. Esa pregunta no es, si es por renunciar, nunca lo voy a hacer. Hablé una vez y hablé que no soy ningún cobarde y lo sostengo. Esa pregunta va a ser al presidente, que es quien debe responder si está o no de acuerdo con mi continuidad.

Platense es un equipo histórico, Platense es un equipo que a lo largo de la historia ha sacado a jugadores, ha sido protagonista. Hoy es una lágrima este equipo. ¿Qué ha analizado Raúl Cáceres? ¿Qué está pasando? ¿Falta de plantilla? ¿Culpa suya? ¿Culpa directiva? Porque este Platense no es el de antes, Raúl

Totalmente de acuerdo, yo estoy muy claro de eso. Sé lo que representa Platense, pero también le voy a decir que nunca ha existido una posibilidad, nunca ha estado Platense en la situación que hoy está. Ya, nunca ha estado.

Nuestra lucha no solamente es en el campo, no es ahí. La cargamos todos los días, todos los días. Y no estoy tampoco levantando o poniendo el paraguas, nada que ver. Solo nosotros hacemos la lucha que tenemos en Platense.

Estoy consciente, tenemos un plantel limitado. Sin embargo, no para esto, no para esto. Soy muy consciente de esto, pero aquí el único responsable soy yo, porque quien va a jugar son los jugadores y yo los asigno. Así que me toca dar la cara, aceptar, y lo otro, estoy claro, muy claro. Cuando juegas para perder, tienes que perder. Y hoy, errores puntuales nos hacen perder el partido, puntuales.

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Profe, como le decía el colega, Platense es un equipo histórico. ¿Qué se le hizo a esa gente que, bueno, quizás no está muy contenta con los resultados? ¿Y qué le hizo usted a los jugadores, profe, en camerino cuando se dio esta goleada

Por eso me tardé un poco, porque estaba adelantando el discurso con ellos, al calor del partido. Que no es fácil esto, ya tenemos que ser conscientes todos. Platense no trabaja para esto, no entrenamos para esto.

Aquí me voy a encontrar con cosas que me sorprenden, me sorprenden. Y si no revisamos, revisemos. Claro que hemos tenido partidos fatídicos, como el de Real España, como el que le hicimos a Génesis, ya. Pero si revisamos, nosotros los goles son errores muy puntuales, puntuales, que tienen nombre y apellido. Y es lo que está pasando ahorita. Me va a pesar esto que los jugadores no aprovechen su momento.

No lo aprovechan, ya. Seguiremos rotando a estos jugadores hasta encontrar el punto de equilibrio. Yo estoy consciente, que no está para que nosotros estemos pidiendo que la gente nos halague. No estamos para eso, porque no lo merecemos. También yo soy consciente de mis luchas, nuestras luchas. Así que me toca hacerle frente a esto. Es todo lo que puedo decir.

¿Nos puede hablar un poquito de qué lucha, qué pasa con el Platense por dentro, que nosotros no sabemos, que la gente no sabe y a la larga esto se está trasladando hacia la cancha y se ve reflejado en los resultados y en la posición que hoy se encuentra el Platense?

Son luchas que muchas de esas ustedes mismos las saben. Ustedes pueden revisar las redes sociales. No trabajamos cómodamente y con esto no estoy abriendo el paraguas. Soy muy puntual. No trabajamos cómodamente de una u otra forma. A mí no me afecta para los jugadores.

Hay jugadores que no están preparados para esas críticas y nos afecta dónde se ve reflejado ahí. Yo sé cómo entró este equipo, sé cómo entrenar. Mi sorpresa son los partidos. Hoy, 15 minutos, los primeros 15 minutos, un pánico escénico terrible que embargó a ciertos jugadores y por ahí pasó el gol que nos hacen. Entonces, por ahí es donde va a pesar todo esto, ¿verdad?

Yo entiendo. Platense es un equipo histórico. Ustedes lo han dicho, lo reconozco. Platense es un equipo que ha nutrido jugadores a la selección, a equipos grandes, estamos de acuerdo, pero cada circunstancia, cada momento es diferente. El momento que hoy vive Platense no es fácil, no es fácil. Solo quienes estamos dentro del equipo sabemos nuestras luchas.