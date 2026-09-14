José Molina sorprende: esta es la convocatoria de Honduras para la Liga de Naciones

La Selección de Honduras ya tiene lista su convocatoria para afrontar la próxima edición de la Liga de Naciones de la Concacaf, torneo que marcará la primera prueba oficial de José Francisco Molina al frente de la Bicolor. El técnico español comienza así el camino rumbo al Mundial 2030, objetivo principal de su proyecto con el combinado nacional.

La gran sorpresa de la convocatoria es Jonathan Rubio, quien vuelve a aparecer en la lista de la 'H' después de varios años de ausencia. El catracho, actualmente en el Petro de Luanda de Angola, había sido convocado por última vez en septiembre de 2022, durante el proceso de Hernán “Bolillo” Gómez, por lo que su nuevo llamado toma por sorpresa a muchos.

Entre las novedades destaca la presencia de Keyrol Figueroa, quien recibe su segunda convocatoria con la Selección Mayor de Honduras. El delantero, recientemente fue enviado a préstamo por el Port Vale de Inglaterra, tendrá una nueva oportunidad para mostrar sus condiciones después de haber formado parte del equipo que enfrentó a Argentina en el amistoso disputado en junio.