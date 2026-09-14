José Molina sorprende: esta es la convocatoria de Honduras para la Liga de Naciones

La Selección de Honduras ya tiene lista su convocatoria para afrontar la próxima edición de la Liga de Naciones de la Concacaf, torneo que marcará la primera prueba oficial de José Francisco Molina al frente de la Bicolor. El técnico español comienza así el camino rumbo al Mundial 2030, objetivo principal de su proyecto con el combinado nacional.
La gran sorpresa de la convocatoria es Jonathan Rubio, quien vuelve a aparecer en la lista de la 'H' después de varios años de ausencia. El catracho, actualmente en el Petro de Luanda de Angola, había sido convocado por última vez en septiembre de 2022, durante el proceso de Hernán “Bolillo” Gómez, por lo que su nuevo llamado toma por sorpresa a muchos.
Entre las novedades destaca la presencia de Keyrol Figueroa, quien recibe su segunda convocatoria con la Selección Mayor de Honduras. El delantero, recientemente fue enviado a préstamo por el Port Vale de Inglaterra, tendrá una nueva oportunidad para mostrar sus condiciones después de haber formado parte del equipo que enfrentó a Argentina en el amistoso disputado en junio.
Figueroa continúa ganando espacio en el proyecto de Molina y ahora recibe el llamado para una competencia oficial, con la posibilidad de sumar minutos ante Surinam, Jamaica y Martinica, rivales de Honduras en esta fase de la Liga de Naciones.
Uno de los nombres que llega en un momento especialmente importante es Dereck Moncada. El futbolista vive un gran presente con el Lugano de la primera división de Suiza y su convocatoria era una de las más esperadas dentro de la lista de Molina. Su rendimiento reciente lo convirtió en uno de los jugadores que no podían faltar en esta nueva etapa de la Selección Nacional. El hondureño ya suma cinco goles en su primera aventura europea.
Honduras debutará en la Liga de Naciones de la Concacaf el 25 de septiembre de 2026 ante Surinam en el Estadio Nacional Chelato Uclés. Posteriormente, la Bicolor visitará a Jamaica el 28 de ese mismo mes, luego enfrentará a Martinica el 2 de octubre en Fort-de-France y cerrará esta ventana internacional nuevamente ante los Reggae Boyz el 5, en Tegucigalpa.
Honduras afrontará la Liga de Naciones con la mirada puesta no solamente en los resultados inmediatos, sino también en la construcción del equipo que buscará romper la racha de tres procesos mundialistas consecutivos sin clasificación, luego de las ausencias en Rusia 2018, Qatar 2022 y Estados Unidos, México y Canadá 2026.
Molina ya tuvo sus primeras experiencias al frente de la H en los amistosos contra Perú y Argentina. Ahora tendrá su primera prueba oficial, con una convocatoria en la que comienza a definir los nombres que podrían ser importantes durante el proceso hacia 2030.
-- LA CONVOCATORIA DE HONDURAS --
Porteros
Alex Güity — Lobos UPNFM
Edrick Menjívar — Olimpia
Luis Ortiz — FC Motagua
Defensas
Clinton Bennet — Olimpia
Christopher Meléndez — FC Motagua
Clever Portillo — FC Motagua
Giancarlo Sacaza — FC Motagua
Luis Vega — FC Motagua
Denil Maldonado — FK Rubin Kazan (Rusia)
Joseph Rosales — Austin FC (MLS)
Víctor Vandenbroecke — KAA Gent (Bélgica)
Centrocampistas
Alejandro Reyes — FC Motagua
Deybi Flores — Petro Luanda (Angola)
Jonathan Rubio — Petro Luanda (Angola)
Edwin Rodríguez — CD Olimpia
Kervin Arriaga — AEK Atenas (Grecia)
Nixon Cruz — Real España
Luis Palma — Lech Poznań (Polonia)
David Ruíz — Red Bull New York (MLS)
Delanteros
Alenis Vargas — Manisa FK (Turquía)
Dereck Moncada — FC Lugano (Suiza)
Exon Arzú — Carabobo FC (Venezuela)
Mike Arana — Real España
Bryan Róchez — Leixoes SC (Portugal)
Keyrol Figueroa — Port Vale FC (Inglaterra)
Erick Puerto — FC BATE (Bielorrusia)