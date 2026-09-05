Keyrol Figueroa debuta con el Port Vale de la cuarda división de Inglaterra

El futbolista de 20 años inició el encuentro en el banquillo de suplentes en el Peninsula Stadium . Fue a la altura del minuto 68 cuando el director técnico Jon Brady decidió enviarlo al terreno de juego en sustitución de Kyle John.

El atacante hondureño Keyrol Figueroa debutó oficialmente este sábado 5 de septiembre con la camiseta del Port Vale, en el compromiso donde su escuadra cayó por la mínima diferencia (1-0) en condición de visitante frente al Salford City, en el marco de la League Two de Inglaterra.

Durante sus primeros minutos en cancha, el delantero catracho se mostró participativo en el frente de ataque, aportando movilidad y dinámica, aunque sin la fortuna de estrenarse en las redes contrarias.

El encuentro se resolvió en favor del conjunto local al minuto 52, cuando Joe Powell aprovechó una oportunidad para marcar el único tanto de la tarde. Pese a los intentos de reacción del Port Vale, que contabilizó 13 remates totales pero solo tres con dirección a portería, el marcador no volvió a moverse, consumando la tercera derrota de la temporada para la escuadra visitante.

Con este resultado, el Port Vale continúa atrapado en una racha negativa en la parte baja de la tabla de posiciones, acumulando dos empates y tres derrotas tras las primeras cinco jornadas del certamen. Sin embargo, para Figueroa el choque representó el salto definitivo desde las categorías formativas al profesionalismo.

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El próximo reto para Keyrol Figueroa y el Port Vale será el sábado 12 de septiembre, cuando vuelvan a jugar en condición de visitantes frente al Rotherham United. El atacante hondureño buscará pelear por su titularidad en el fútbol británico.