Golpe de autoridad de Luis Palma con el Lech Poznan en Polonia

El Lech Poznan volvió a demostrar por qué es el rival a vencer en el fútbol polaco. El actual bicampeón de la Ekstraklasa logró un nuevo triunfo que lo catapultó directamente al primer lugar de la tabla de posiciones. Lo más destacado de esta hazaña es que consiguieron llegar a lo más alto disputando únicamente cinco partidos y teniendo todavía una jornada pendiente por jugar. La victoria definitiva llegó este jueves en un disputado encuentro jugado como local frente al Jagiellonia Białystok. No fue un partido fácil para los de casa, quienes tuvieron que sufrir hasta el último minuto para asegurar los tres puntos. Los goles del valioso triunfo por 2-1 llegaron por medio de Pablo Rodríguez y Machal Gurgul, asegurando así un resultado clave en este inicio de campeonato.

Con este importante resultado, el equipo suma un total de 13 puntos en la tabla. La lucha en la parte alta de la competición está muy apretada, ya que sus más cercanos perseguidores, el Legia de Varsovia y el Górnik, se quedan en el segundo y tercer puesto de la clasificación con 12 unidades cada uno. En las filas del equipo ganador destacó la presencia del futbolista hondureño Luis Palma, quien saltó al campo como titular y disputó 72 minutos del encuentro. Durante el tiempo que estuvo en la cancha, el catracho se mostró participativo en el ataque y probó a puerta con tres remates, aunque en esta oportunidad la pelota no quiso entrar y no pudo anotar. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

En lo que va de la actual temporada de la liga polaca, Palma Oseguera ha tenido participación en los cinco partidos disputados por su club. Hasta el momento, el atacante suma un gol y dos asistencias en su cuenta personal, manteniéndose como una pieza importante dentro del esquema ofensivo de su entrenador. El futbolista hondureño, formado en las filas del Vida de La Ceiba, busca superar sus registros del torneo anterior. En la campaña pasada tuvo una actuación destacada al registrar 10 anotaciones y 6 pases de gol a lo largo de 31 partidos, rendimiento que fue fundamental para que su equipo terminara levantando el título de campeón.



El próximo reto para el Lech Poznan y el jugador hondureño será este domingo 6 de septiembre cuando midan fuerzas en calidad de visitante ante el Raków Częstochowa. La afición catracha podrá seguir las acciones de este compromiso a partir de las 9:30 de la mañana, hora de Honduras.