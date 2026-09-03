Lugano vuela alto: quinta victoria al hilo con Dereck Moncada como titular

El Lugano, equipo del hondureño Dereck Moncada, continúa con paso perfecto en la Liga de Suiza luego de conseguir una agónica victoria ante el Servette, gracias a un gol marcado en el último minuto del compromiso. El conjunto dirigido por Mattia Croci-Torti sumó nuevamente de a tres y se mantiene en lo más alto de la clasificación. El partido tuvo un desenlace dramático para el Lugano, que encontró la anotación de la victoria prácticamente sobre el cierre. Albian Ajeti apareció en el momento decisivo para marcar el tanto que le permitió a su equipo quedarse con el triunfo y mantener su impresionante inicio de campeonato.

Por su parte, Dereck Moncada volvió a tener participación como titular y disputó 67 minutos del encuentro. El atacante hondureño no pudo hacerse presente en el marcador en esta oportunidad, pero continúa siendo tomado en cuenta por su entrenador en este arranque de temporada en el fútbol suizo. El catracho fue sustituido a los 67 minutos, dejando su lugar precisamente a Albian Ajeti, quien terminaría convirtiéndose en el héroe de la jornada al marcar el gol que sentenció el encuentro en los últimos instantes. Con este partido, Moncada se mantiene con tres goles en la Primera División de Suiza.

LA CLASIFICACIÓN