José Francisco Molina se prepara para bautizo de fuego en el banco de Honduras

Honduras se alista para competir en la Liga de Naciones de la Concacaf, la primera prueba de fuego oficial para el nuevo entrenador de la 'H', el español José Francisco Molina, quien ha sido contratado con la mira puesta en la clasificación al Mundial de 2030. Molina fue contratado por la Federación de Fútbol de Honduras en marzo pasado para que busque la clasificación del país centroamericano al Mundial de 2030, después de los tres intentos consecutivos fallidos para los de 2018, 2022 y 2026.

Los rivales de Honduras en la Liga de Naciones, que se iniciará en la última semana de septiembre, serán Surinam, Jamaica y Martinica, de quienes Molina ha dicho en la víspera que ya los tiene "bajo análisis" porque "todos tienen buenos futbolistas". Desde entonces, el estratega español ha dirigido a los Catrachos en dos partidos amistosos, el primero contra Perú, que empató 2-2 el 31 de marzo en el estadio Ontime Butarque, de la ciudad española de Leganés. El segundo fue contra Argentina, con triunfo de los suramericanos por 2-0 en el Estadio Kyle Field de Houston, el 6 de junio. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Molina comenzará la preparación para los juegos contra Surinam, Jamaica y Martinica el 21 de septiembre, cuando ya podrá disponer de los jugadores que están compitiendo en la Copa Centroamericana de la Concacaf, en la que están Olimpia, Motagua y Marathón. La 'H' llegará a la Liga de Naciones sin haber tenido partidos de fogueo con otras selecciones y, según Molina, todavía no tiene definida la lista de jugadores que integrarán la selección.

Hasta ahora solamente está previsto arrancar con la preparación el 21 de septiembre en Tegucigalpa. Por mientras el entrenador señaló que sigue de cerca el desempeño que están teniendo los jugadores que compiten en el fútbol local y el extranjero. Al asumir como preparador de la 'H', el pasado 3 de marzo, Molina dijo que el máximo desafío que tiene es la búsqueda de la clasificación al Mundial de 2030 y agradeció la confianza en él por parte de la Federación de Fútbol de Honduras. Entonces, dijo que la selección es el "equipo de todos" y el "más importante del país". Agregó que el reto le causa "una gran ilusión". Molina, quien fue director deportivo en la Real Federación Española entre 2018 y 2022, fue guardameta del Atlético de Madrid, durante el 'doblete' de 1995-1996, con los títulos de Liga y Copa del Rey con Radomir Antic en el banquillo. El año pasado Molina condujo al Mohun Bagan al título de la Superliga India.