Olimpia y Motagua saborean las semis; lo que necesita Marathón para seguir con vida

El conjunto albo que dirige Eduardo Espinel arrasó esta noche contra el Firpo en la ida de los cuartos de final (0-3). Con goles de Jorge Álvarez , Yustin Arboleda y Nicolás Dibble en el Estadio Cuscatlán de El Salvador, el equipo merengue pegó primero y definirá la llave en casa, ante su gente en el Estadio Nacional, el próximo jueves (9:15 PM).

Todavía no hay nada escrito, pero Olimpia y Motagua prácticamente sellaron su pase a las semifinales de la Copa Centroamericana 2026. Marathón , por su parte, va por la hazaña en Costa Rica para seguir con vida.

Olimpia llegará a ese partido de vuelta con tres goles de ventaja y hasta podría darse el lujo de perder por un 0-2, ya que siempre se clasificaría a la siguiente fase del certamen.

Del mismo modo, Motagua saborea las semifinales. El 'Ciclón', al mando del técnico español Javier López, también goleó ayer sin problemas al Alianza en el Estadio Nacional (3-0) y busca sentenciar la eliminatoria el miércoles (9:15 PM).

¿Qué necesitan águilas y leones para avanzar? Ganar, empatar o incluso perder por dos goles de diferencia para mantener la ventaja en el marcador global. Ambos equipos viven el mismo escenario.

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Quedarían eliminados únicamente si pierden por tres goles de diferencia (0-3), lo que empataría el global obligando a definir por penales si se mantiene esa diferencia exacta, o por una derrota de cuatro o más goles.

MARATHÓN VA POR EL MILAGRO

Mientras tanto, Marathón tiene un panorama más complicado. El 'Monsutro verde' comprometió su camino tras empatar esta noche 2-2 frente a la Liga Deportiva Alajuelense en el Estadio Morazán.

El equipo del argentino Silvio Rudman dejó ir la ventaja en casa y ahora se ve obligado a buscar una hazaña en suelo costarricense el próximo jueves (6:30 PM) debido al criterio de desempate por goles de visitante.

¿QUÉ NECESITA MARATHÓN PAR AVANZAR A SEMIS?

Cualquier triunfo en los 90 minutos le dará el pase directo. Con tan solo ganar 0-1 en Costa Rica lo clasificaría a siguiente fase.

Empate por 3 o más goles (Clasifica): marcadores como 3-3 o 4-4 benefician a Marathón. Aunque el marcador global quedaría igualado, los esmeraldas avanzarían por marcar más goles fuera de casa que el rival.

Empate 2-2 (Penales): si el partido de vuelta replica exactamente el resultado de la ida, el empate global (4-4) y los goles de visita (2 para cada uno) serán idénticos. El semifinalista se definirá directamente por tiros desde el punto penal al finalizar el tiempo regular.

Empate 0-0 o 1-1 (Eliminado): aunque el global terminaría empatado (2-2 o 3-3), Alajuelense avanzaría gracias a sus 2 goles anotados en San Pedro Sula.

Derrota (Eliminado): perder por cualquier marcador en Costa Rica deja a Marathón fuera del torneo.