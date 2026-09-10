Rudman explica los cambios de Yairo y Farioli y qué le faltó a Marathón: "Me voy con bronca"

El entrenador de los esmeraldas explica por qué hizo los cambios de Yairo Moreno y Farioli y qué le faltó a sus dirigidos para sentenciar el encuentro. Reconoce que la llave está abierta y buscará el pase a las semifinales en suelo costerricense.

Silvio Rudman , técnico de Marathón , aseguró que le parece injusto que el partido de Marathón contra Alajuelense en el Estadio Morazán haya terminado empatado 2-2, ya que considera que su equipo hizo muchos méritos para dar el primero golpe en la ida de los cuartos de final de la Copa Centroamericana.

Su valoración y que está rondando en el ambiente ¿Qué pasó en el tramo final? ¿Los cambios obedecen a temas físicos? ¿El equipo se cayó o fue más mérito de Alajuelense empatar el partido?

"Yo creo que Marathón hizo un partido muy bueno en el cual siempre propuso, siempre fue a buscar el partido, con mucha intensidad, con mucha dinámica, con mucho orden más allá de que recibimos un gol rápido, pero después el equipo se levantó y realmente hizo un buen funcionamiento de lo que fue de cara en todo el partido, creo que siempre mantuvo un orden después de ahí, lo que te referís al tema de los cambios, el tema de Yairo y Farioli me pidieron porque estaban cansados, por eso fue que salieron, pero creo que de ahí en más no hubo un cansancio del equipo, el equipo siguió insistiendo y hoy creo que vimos un partidazo de los dos equipos, y realmente la serie todavía está viva.

¿Cuánto marcó la primera parte? Porque su equipo fue muy superior, quizás le duele la falta de contundencia en los primeros 45 minutos y cómo visualiza la vuelta

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Sí, la verdad en muchos tramos del partido fuimos superiores, tuvimos mucho volumen de juego, tuvimos mucha intensidad, mucha dinámica, llegamos en muchas ocasiones al arco, nos faltó un poco de contundencia, pero más allá de que el encuentro lo queríamos ganar, porque lo queríamos ganar de local con nuestra gente, que hoy el apoyo fue maravilloso como siempre, realmente me voy con el funcionamiento del equipo, con la entrega, con el deseo, con siempre ir a buscar el arco rival y hoy quedó demostrado que Marathón hizo un excelente partido, la llave está abierta y ahora hay que ir a Costa Rica.

¿Qué se pretendía con el cambio de Farioli? Es alguien que le da alma a este equipo, es el que le pone más garra. A raíz de eso Marathón cae y los que entraron de cambio no revirtieron la situación

Ahí justo lo que yo te comento, hablé justo con Yairo, hablé justo con Farioli, estaban cansados, por eso es que se hizo el cambio, porque me lo habían pedido, por eso fue que realmente salieron, porque sabemos que son dos jugadores importantes en el esquema, en el equipo, por eso fueron los cambios realmente.

Marathón ha jugado este año dos partidos de final y no ha ganado. Hoy vuelve a jugar prácticamente un partido de final y tampoco ganó. ¿Por qué le cuesta tanto cuando tiene que ganar y no gana? ¿Y se va con bronca porque cree que el resultado fue injusto al final?

Claro que me voy con bronca porque el resultado para nosotros positivo era haber ganado de local, pero me voy con el rendimiento muy bueno del equipo, en el cual peleó, donde luchó, donde tuvo entrega, donde realmente en muchos pasajes del partido fue mejor que Alajuelense. Realmente el equipo propuso, el equipo tuvo intensidad, tuvo dinámica y realmente entregó todo dentro de la cancha. Ahora la llave la vamos a jugar en Costa Rica.