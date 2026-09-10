La queja de Ismael Rescalvo al VAR tras empatar con Marathón: "Hay que dejarlas"

Pese al trago amargo por esa decisión, el estratega valoró la ventaja que les otorga el criterio del gol de visitante. Con la serie abierta, Rescalvo confía en sellar el boleto a semifinales el próximo jueves como locales, donde el ganador de este cruce se medirá al vencedor de la llave entre Motagua y Alianza.

Ismael Rescalvo dio sus impresiones tras el empate 2-2 entre la Liga Deportiva Alajuelense y Marathón en el juego de ida de los cuartos de final. El técnico manudo destacó el esfuerzo de sus jugadores para rescatar el resultado fuera de casa, aunque no ocultó su molestia con el arbitraje y el uso del VAR por la anulación de una jugada que pudo cambiar la historia.

Primeras valoraciones de este partido. ¿Cree que el resultado fue justo de acuerdo al trámite del juego?

Creo que es un resultado mínimamente merecido porque podíamos haber sacado incluso una victoria. Me gustó sobre todo la línea ascendente del equipo en el partido. En el primer tiempo, ante la virtud del rival en ataque, se nos dificultó nuestra fase defensiva; pero pudimos hacer esos ajustes al entretiempo para intentar igualar el partido y la presión, que era algo que nos estaba faltando.

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A partir de ahí, a pesar de haber encajado nuevamente un gol al inicio del segundo tiempo, el equipo reaccionó francamente bien. Tuvimos un tiro en el palo y la jugada del gol anulado que todavía no logro entender por qué la anularon, más sabiendo que hay VAR. Son acciones que constantemente en las reuniones de reglamento con la Federación nos dicen que hay que dejarlas continuar.

Después llegó el empate y acabamos enteros. Ha sido importante la aportación de los jugadores que entraron en el segundo tiempo, quienes nos dieron frescura y piernas para seguir con el plan de partido. Es apenas la primera parte de la eliminatoria y ahora estamos enfocados en el domingo.

¿Qué valoración hace del empate teniendo en cuenta que el gol de visitante es criterio de desempate en esta serie de Copa Centroamericana?

Estos partidos suelen ser muy cerrados, especialmente en el primer juego de la eliminatoria. Hacer dos goles, tener un gol anulado y un tiro en el palo demuestra que el equipo tuvo un buen bagaje en ataque. Pudimos haber hecho más goles y me quedo sobre todo con las sensaciones de que el equipo terminó muy bien el partido, con un buen control del juego y jugando más tiempo en campo contrario, que era uno de los objetivos con los tres volantes por dentro.

Fue importantísima la aportación de Ángel Zaldivar por el gol, que le va a ayudar muchísimo porque lo venía buscando hace tiempo y lo tiene muy merecido. Esperamos que este gol le abra la posibilidad de seguir anotando y ayudando al equipo.

¿Le ha costado la solidez defensiva al equipo? En algunos tramos pareciera que sufre más de la cuenta, ¿es uno de los temas a tratar para encontrar esa solvencia en defensa?

Creo que no ha sido tanto demérito nuestro, sino también virtud del rival. En el primer tiempo ellos acumulaban cuatro jugadores por dentro (interior, mediocentro, extremo) y nos generaban una ventaja numérica en esa zona del campo. Cuando se juntaban, especialmente a espaldas nuestras, nos generaban un desequilibrio asociativo en zona interior.

En el segundo tiempo intentamos ajustarlo con Celso y Roan para juntar las líneas con Aarón y evitar los espacios donde ellos filtraban. Lo fuimos corrigiendo sobre el final del primer tiempo y ya en la segunda mitad el equipo se sintió más cómodo con el control defensivo en la zona interior. Orientamos la presión hacia las bandas para robar el balón en la zona lateral, y de ahí vinieron bastantes recuperaciones, como la jugada del gol y varias acciones por banda con Anthony. El equipo tuvo una reacción fantástica. Es un resultado positivo, pero todavía queda el partido de vuelta.

Carlos Vela, director deportivo, le dio un voto de confianza a pesar de que un sector de la afición pedía terminar el proyecto. Hoy se saca un resultado importante por el gol de visitante y el equipo sigue vivo para luchar por el campeonato. ¿Qué mensaje le envía a esa afición que ha estado impaciente para recobrar la confianza?

Sobre todo entregarles noches como la de hoy, especialmente el segundo tiempo donde el equipo superó al rival. Tuvimos muy buenos momentos de control del juego y ocasiones de gol. Al final, lo que buscamos todos en el club (junta directiva, jugadores, cuerpo técnico y staff) es crecer cada día.

Estoy muy contento y orgulloso de los futbolistas que dirijo porque hoy volvieron a demostrar actitud, energía y una rebeldía muy buena. El objetivo es mantener este nivel de juego en el tiempo porque es lo que a la hinchada le gusta: ver al equipo entregarse, jugar con soltura y con valentía. Ese es el camino que tenemos por delante.

¿Qué le sorprendió de Marathón hoy con respecto a lo que había analizado en la previa? ¿Le sorprendió el nivel del rival o era lo que esperaba?

Sinceramente no me sorprendió porque lo habíamos analizado. Marathón es un equipo con un buen trabajo táctico y jugadores de una calidad individual fantástica. Sabíamos que teníamos que hacer un partido de alta exigencia defensiva, repetir esfuerzos y ser solidarios para neutralizar su juego.

Me gustó sobre todo que jugamos de tú a tú todo el partido. A pesar de ponernos por delante en el marcador y luego sufrir el revés de que nos dieran la vuelta al partido, el equipo volvió a reaccionar, se levantó, empató y tuvimos oportunidades para habernos llevado la victoria.

¿Qué fue lo mejor que hizo Liga Deportiva Alajuelense hoy ante Marathón aquí en el Estadio?

Buenas noches. Hoy hicimos cosas muy positivas. Me gustó la entrada al partido: entramos muy concentrados e intensos, y eso nos permitió adelantarnos en el marcador. En el primer tiempo el rival tuvo fases donde nos manejó el balón en zonas donde no queríamos, porque tienen una capacidad asociativa interesante con jugadores de calidad en el regate y la combinación.

Lo que más me gustó fue que el equipo fue de menos a más, con una línea ascendente desde la parte física y futbolística. Pudimos igualar el partido y, a pesar de estar 2-2, no renunciamos a atacar, seguimos presionando todo el juego y destaco la gran actitud del equipo.

¿Cree que los cambios del profesor Silvio Rudman fueron un golpe de suerte para usted al final, al sacar a sus mejores jugadores y permitirle tener mayor manejo de balón? ¿Y cuánto le preocupa Marathón de cara a la vuelta?

No me preocupa, y realmente esa pregunta no es para mí. Yo no hablo de los cambios del rival, hablo de nuestros cambios: la entrada de Roan fue muy interesante, la entrada de Ángel que hizo el gol, y la entrada de Luis [Navarro] que provocó acciones muy peligrosas por derecha.