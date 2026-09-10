VIDEO: el tremendo golazo de Yairon Moreno ante Alajuelense en la Copa Centroamericana

Apenas corrían dos minutos del encuentro cuando la visita se puso en ventaja con el tanto de Anthony Hernández y silenció las graderías del recinto sampedrano.

Marathón salió dormido en el Estadio Morazán contra Alajuelense en el partido correspondiente a la ida de los cuartos de final de la Copa Centroamericana.

Una jugada fabricada por la derecha terminó con un centro al área que controló el jugador rojinegro y luego disparó para derribar la cabaña de Jonathan Rougier. La defensa esmeralda no tuvo reacción para cortar el pase y menos para bloquear el disparo del tico.

Cabe mencionar que hubo dudas tras el tanto porque los verdes pedían un fuera de juego. El VAR entró en acción y, tras unos segundos revisando la jugada, el árbitro recibió la información que el gol era válido.

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Sin embargo, Marathón despertó con un golazo de tiro libre ejecutado por Yairo Moreno. El atacante colombiano empató al 10' con un gran cobro que superó la barrera y se colgó en el ángulo del arquero rival.

La afición verdolaga, que estaba silenciada tras el tanto de la visita, festejó por todo lo el tanto la hermosa dianas del cafetero para el 1-1 parcial ante Alajuelense.