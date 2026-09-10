Olimpia acarica las semis de la Copa Centroamericana tras golear a Firpo

Olimpia vivió una noche redonda en la capital salvadoreña al derrotar 0-3 al L.A. Firpo en el Estadio Cuscatlán. Este resultado dejó al equipo hondureño muy cerca de avanzar de ronda en la Copa Centroamericana.
Durante los primeros minutos del encuentro, el conjunto local tomó la iniciativa y presionó fuerte en ataque. Los remates de Styven Vásquez y Michell Mercado pusieron en peligro el arco de Edrick Menjívar, obligando al cuadro visitante a defenderse con orden.
Con el paso del tiempo, el León logró acomodarse en la cancha y frenar los ataques del rival. La oportunidad más clara para la visita en el primer tiempo llegó al minuto 43, cuando Imanol Enríquez estuvo a punto de abrir el marcador tras un gran centro de Edwin Rodríguez.
En el segundo tiempo, la historia cambió por completo a favor del Olimpia. Al minuto 51, Jorge Álvarez cobró un tiro libre que terminó en el fondo de la red, contando con la mala fortuna del portero rival, quien resbaló al intentar detener el balón.
Apenas dos minutos después, un nuevo error en la salida del guardameta salvadoreño le dejó la pelota servida al delantero Yustin Arboleda. El atacante colombiano no perdonó frente al arco desprotegido y firmó el 0-2 que silenció a la afición local.
El equipo hondureño mantuvo la intensidad y encontró el tercer gol por medio del uruguayo Nicolás Dibble. El atacante sacó un potente derechazo inatajable que selló la goleada y confirmó el gran momento que vive el club merengue.
Aunque el Firpo buscó el descuento en los últimos minutos, la solidez defensiva del Olimpia aseguró la victoria sin recibir goles. Con este triunfo, los leones se mantienen invictos en el torneo y llegan con una ventaja cómoda para cerrar la serie en Tegucigalpa.
Aunque el Firpo buscó el descuento en los últimos minutos, la solidez defensiva del Olimpia aseguró la victoria sin recibir goles. Con este triunfo, los leones se mantienen invictos en el torneo y llegan con una ventaja cómoda para cerrar la serie en Tegucigalpa.
Ficha técnica
Firpo (0): 1. Geonathan Barrera, 3. Wilber Arizala, 6. Eduardo Vigil, 12. Diego Flores (Óscar Cerén 83'), 24. Jonathan Jiménez, 17. Mauricio Cerritos, 10. Víctor García (Nelson Diaz 61), 27. Diego Ortez (Elmer Rodríguez 83'), 28. Rafael Aguila. 7. Styven Vásquez y 26. Michell Mercado (Bryan Landaverde 61'). DT: Marvin Solano
Amonestado: Wilber Arizala 88'
Olimpia (3): 1. Edrick Menjívar, 15. Kevin Güity, 3. Clinton Bennett, 2. Emanuel Hernández, 12. Cristian Canales, 14. Jean-Baptiste, 18. Raúl García (Kilmar Peña 46'), 23. Jorge Álvarez (Félix García 78'), 8. Edwin Rodríguez (Axel Maldonado 78'), 7. Imanol Enríquez (Didier Paguada 89') y 19. Yustin Arboleda (Nicolás Dibble 78'). DT. Eduardo Espinel.
Goles: Jorge Álvarez 51', Yustin Arboleda 53' y Nicolás Dibble 84'
Amonestado: Emanuel Hernández 62'
Árbitro:Félix Mojica
Estadio: Cuscatlán
Motivo: Cuartos de final de Copa Centroamericana