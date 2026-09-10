Olimpia acarica las semis de la Copa Centroamericana tras golear a Firpo

Olimpia vivió una noche redonda en la capital salvadoreña al derrotar 0-3 al L.A. Firpo en el Estadio Cuscatlán. Este resultado dejó al equipo hondureño muy cerca de avanzar de ronda en la Copa Centroamericana. Durante los primeros minutos del encuentro, el conjunto local tomó la iniciativa y presionó fuerte en ataque. Los remates de Styven Vásquez y Michell Mercado pusieron en peligro el arco de Edrick Menjívar, obligando al cuadro visitante a defenderse con orden.

Con el paso del tiempo, el León logró acomodarse en la cancha y frenar los ataques del rival. La oportunidad más clara para la visita en el primer tiempo llegó al minuto 43, cuando Imanol Enríquez estuvo a punto de abrir el marcador tras un gran centro de Edwin Rodríguez. En el segundo tiempo, la historia cambió por completo a favor del Olimpia. Al minuto 51, Jorge Álvarez cobró un tiro libre que terminó en el fondo de la red, contando con la mala fortuna del portero rival, quien resbaló al intentar detener el balón. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Apenas dos minutos después, un nuevo error en la salida del guardameta salvadoreño le dejó la pelota servida al delantero Yustin Arboleda. El atacante colombiano no perdonó frente al arco desprotegido y firmó el 0-2 que silenció a la afición local.



El equipo hondureño mantuvo la intensidad y encontró el tercer gol por medio del uruguayo Nicolás Dibble. El atacante sacó un potente derechazo inatajable que selló la goleada y confirmó el gran momento que vive el club merengue. Aunque el Firpo buscó el descuento en los últimos minutos, la solidez defensiva del Olimpia aseguró la victoria sin recibir goles. Con este triunfo, los leones se mantienen invictos en el torneo y llegan con una ventaja cómoda para cerrar la serie en Tegucigalpa.

Aunque el Firpo buscó el descuento en los últimos minutos, la solidez defensiva del Olimpia aseguró la victoria sin recibir goles. Con este triunfo, los leones se mantienen invictos en el torneo y llegan con una ventaja cómoda para cerrar la serie en Tegucigalpa.

Ficha técnica