L.A Firpo vs Olimpia EN VIVO: a qué hora y dónde ver la Copa Centroamericana

El Luis Ángel Firpo de El Salvador y el Olimpia de Honduras se ven las caras este jueves en un esperado partido de fútbol. Ambos equipos saldrán a darlo todo en el campo en lo que promete ser un espectáculo lleno de emociones, correspondiente a la ida de los cuartos de final de la Copa Centroamericana de la Concacaf. El conjunto salvadoreño llega a este compromiso tras firmar una gran actuación en la ronda previa. El Firpo terminó en el segundo lugar del Grupo A, ubicándose muy cerca del líder Alajuelense, a quien incluso logró derrotar en su enfrentamiento directo para demostrar que tiene el nivel necesario para pelear por cosas grandes.

Además, la escuadra tricolor viene con el ánimo muy arriba en el torneo local. En su juego más reciente logró una contundente victoria de 3-0 frente al Inter Santa Tecla, un triunfo clave que sirvió para cortar una mala racha de dos juegos sin ganar y para tomar mucha confianza de cara a este reto internacional. Por su parte, el Olimpia aterriza en este encuentro con un paso arrollador y números envidiables. El club hondureño firmó una fase de grupos perfecta al ganar todos sus partidos, cosechando 12 puntos de 12 posibles tras superar con claridad a rivales de peso como Saprissa, Mixco, Alianza y UMECIT.

Los albos tampoco aflojan el paso en su liga nacional, donde vienen de dar otra exhibición de buen fútbol. En su partido del fin de semana pasado, derrotaron sin contratiempos por 4-1 al Platense, un resultado que los mantiene firme en lo más alto de la tabla de posiciones de su torneo local. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE El escenario elegido para este primer choque entre salvadoreños y hondureños será el histórico Estadio Cuscatlán. La pelota comenzará a rodar a partir de las 9:06 de la noche, en horario de Centroamérica, ante una afición que sueña con ver a su equipo tomar la delantera en la eliminatoria.