Ángel Bu: la joya de tres nacionalidades que eligió a la Sub-17 de Honduras

Ángel Bu es uno de esos curiosos casos de un futbolista con opción para jugar para tres distintas selecciones. Nació en Estados Unidos (año 2009), su padre es hondureño y su madre búlgara. Sin embargo, cuando recibió la oportunidad de ponerse por primera vez la camiseta de Honduras, de inmediato respondió que sí. No hubo un solo segundo de duda.

El mediocampista de Alexandria MLS Next fue uno de los cinco legionarios convocados al microciclo de la Selección Sub-17 realizado del 31 de agosto al 3 de septiembre en Siguatepeque. En esos cuatro días, el cuerpo técnico continuó evaluando jugadores de cara al Mundial de Qatar 2026. Ángel llegó a Honduras junto con otros jóvenes que desarrollan su fútbol fuera del país (los llamado legionarios): Eric Galindo, del Marcet de España; Cristopher Batiz, de Seattle Sounders; Lucas Lederhandler, de Barcelona Academy, y Jefrey Lara, de San José Earthquakes.

Para Ángel, Honduras no es un lugar desconocido.Sus abuelos son originarios de El Naranjito y Zacapa, Santa Bárbara, y desde niño ha viajado al país para compartir con su familia. Habla español con naturalidad y reconoce que esa relación familiar hizo especialmente significativa su primera convocatoria. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE “Desde pequeño vengo a Honduras con frecuencia a pasar vacaciones junto a mis abuelos, tías y mi primo. Tengo raíces hondureñas, así que recibí la convocatoria con felicidad y agradecimiento. Fue una experiencia inolvidable. Jamás olvidaré la sensación de ponerme la camiseta de la H por primera vez”, cuenta.

UNA NUEVA GENERACIÓN EN EL RADAR

La incorporación de Ángel forma parte del proceso de búsqueda de talento que realiza la Federación de Fútbol de Honduras dentro y fuera del país. Dani Cancela, recientemente incorporado a la estructura federativa, trabaja precisamente en la identificación de futbolistas elegibles para las diferentes selecciones nacionales. La Sub-17, dirigida por Merling Paz, integra el Grupo L junto con Japón, Colombia y Serbia. Su calendario de primera fase es del 19 de noviembre al 13 de diciembre de 2026. La clasificación no significa que el plantel esté cerrado. El cuerpo técnico evalúa alternativas y observa futbolistas que puedan aumentar la competencia interna antes de definir el grupo que viajará al Mundial.