OFICIAL: Alajuelense elige al técnico que buscará eliminar a Marathón de la Copa

La Liga Deportiva Alajuelense confirmó este lunes la llegada de Bryan Ruiz como técnico interino del primer equipo, luego de la salida del español Ismael Rescalvo. El exmundialista costarricense estará acompañado por Javier Delgado y Wilmer López en el banquillo. A través de un comunicado, el conjunto rojinegro informó: “La Liga Deportiva Alajuelense informa que, de manera interina, Bryan Ruiz asumirá la dirección técnica del primer equipo masculino, acompañado por Javier Delgado y Wilmer López como parte de su cuerpo técnico”.

La institución también detalló: “Este equipo de trabajo estará al frente del conjunto rojinegro durante los próximos compromisos ante Marathón e Inter San Carlos”. El primer desafío será ante el Monstruo Verde, en la definición de la serie de los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2026, un compromiso clave para aspirar por un tetracampeonato en el torneo de Concacaf. Ruiz, quien se encontraba al frente del equipo Sub-20 de Alajuelense, tendrá ahora la responsabilidad de dirigir al plantel principal en una semana de mucha exigencia. El club señaló: “El plantel inició este lunes por la tarde su preparación en el Centro de Alto Rendimiento, de cara a una semana en la que Alajuelense afrontará dos partidos importantes”.

El costarricense tendrá como asistentes a dos hombres con amplio recorrido dentro de la institución: Javier Delgado y Wilmer López, quienes formarán parte de este cuerpo técnico interino durante los próximos encuentros. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Por primer gran reto desde el banquillo con la serie ante Marathón en el horizonte. Su estreno llega en un momento determinante para el conjunto rojinegro, que buscará avanzar en la Copa Centroamericana de Concacaf.