LA TABLA: así quedan las posiciones del Apertura tras el triunfo del Marathón

El Marathón tomó por asalto la cima del torneo Apertura tras quedarse con los tres puntos en el clásico ante Olimpia. El Monstruo Verde se impuso 1-0 en el estadio Morazán gracias a la anotación de su capitán, Henry Figueroa, quien hizo estallar de júbilo a la afición verdolaga.

Con este triunfo, el conjunto sampedrano llegó a 17 puntos y se convirtió en el nuevo líder del campeonato. El resultado también desplazó al Olimpia hasta la tercera posición, luego de que los albos perdieran su invicto de siete jornadas.

El segundo puesto ahora pertenece al Real España, que igualó como visitante ante Potros. La Máquina se mantiene al acecho del liderato y buscará recortar distancias con Marathón, que llega fortalecido a su compromiso internacional ante Alajuelense por la Copa Centroamericana.

Motagua también aprovechó la jornada para escalar posiciones. Los azules alcanzaron los 13 puntos y se colocaron en el cuarto lugar, a solamente una unidad del Olimpia, que sufrió su primer revés del torneo.