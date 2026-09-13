Marathón vs Olimpia EN VIVO: hora y dónde ver el Clásico nacional en la jornada 7

¡Día de clásico Nacional! Marathón y Olimpia vuelven a la escena principal de la Liga Nacional y este domingo 13 de septiembre protagonizarán una nueva edición de este enfrentamiento, un compromiso que cuenta con el ingrediente adicional de que el ganador podría escalar hasta la cima del Torneo Apertura 2026. El Monstruo Verde tomará Estadio Morazán de San Pedro Sula como su casa para hacerle frente y recibir a un "León" que viene completamente encendido y motivado. El conjunto merengue atraviesa un dulce momento luego de lo cosechado en el plano regional, donde dio un golpe de autoridad al propinarle una contundente goleada de 0-3 al Luis Ángel Firpo en el juego de ida por los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2026.

El cuadro verdolaga buscará no ceder terreno en la tabla de posiciones. Sin embargo, el cuerpo técnico también mantiene la mirada puesta en su exigente compromiso frente a la Liga Deportiva Alajuelense en el torneo de la Concacaf, recordando que en su última presentación vienen de un vibrante empate 2-2 ante el actual tricampeón de dicha competencia, precisamente sobre el césped del Morazán. Hoy, regresando al plano doméstico, Marathón y Olimpia se verán las caras en un duelo directo que tiene todos los reflectores encima, ya que podría definir al nuevo líder del certamen al cierre de la séptima jornada. Este escenario se vuelve aún más atractivo luego de que el Real España tropezara al empatar 1-1 en su complicada visita ante el Olancho FC en el Estadio Juan Ramón Brevé Vargas. Con este resultado, el cuadro albo se ubica en la segunda posición con 14 unidades, compartiendo la misma cantidad de puntos con el equipo verdolaga, que es tercero por diferencia de goles, mientras que la "Máquina" se mantiene en la cúspide por apenas un punto de ventaja. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

En el plano local, el Marathón viene de recetarle una paliza de 5-0 al Estrella Roja y, del otro lado, los Albos tampoco se quedaron atrás en contundencia y respondieron de la misma manera al endosarle un contundente 4-1 al Platense, dejando servida la mesa a la espera de un vibrante clásico.

HORA Y DÓNDE VER EL CLÁSICO NACIONAL