EN VIVO: Lobos UPN está derrotando a Choloma en un duelo por la zona del descenso

13 de septiembre de 2026 a las 12:57
La fecha 7 se reanuda este domingo cuando los Lobos de la UPNFM se enfrenten al Choloma en el Estadio Emilio Williams de Choluteca. Este será un duelo muy vibrante y con mucho en juego pensando en el futuro descenso de la Liga Nacional de Honduras.
-- PARTIDO EN VIVO --
-- ALINEACIONES DEL PARTIDO --
HORA Y CANAL DÓNDE VER EL PARTIDO ENTRE LOBOS Y CHOLOMA
El partido de la fecha 7 del Apertura 2026-27 empieza a las 3:00 p.m en el Estadio Emilio Williams y se podrá ver por las pantallas de TVC. Igual podrás saber toda la información en www.diez.hn.