  1. Liga Nacional

EN VIVO: Lobos UPN está derrotando a Choloma en un duelo por la zona del descenso

El Estadio Emilio Williams de Choluteca será el escenario del duelo entre Lobos de la UPNFM ante el Choloma.

EN VIVO: Lobos UPN está derrotando a Choloma en un duelo por la zona del descenso
VS

Salomón Nazar y Héctor Vargas estarán enfrentandose en un duelo que vale "seis puntos
13 de septiembre de 2026 a las 12:57

La fecha 7 se reanuda este domingo cuando los Lobos de la UPNFM se enfrenten al Choloma en el Estadio Emilio Williams de Choluteca. Este será un duelo muy vibrante y con mucho en juego pensando en el futuro descenso de la Liga Nacional de Honduras.

-- PARTIDO EN VIVO --

-- ALINEACIONES DEL PARTIDO --

HORA Y CANAL DÓNDE VER EL PARTIDO ENTRE LOBOS Y CHOLOMA

El partido de la fecha 7 del Apertura 2026-27 empieza a las 3:00 p.m en el Estadio Emilio Williams y se podrá ver por las pantallas de TVC. Igual podrás saber toda la información en www.diez.hn.

Unime ahora al canal
Johan Raudales
Johan Raudales
Periodista

Graduado en 2022 de Licenciado en Periodismo en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Periodista de Diario DIEZ, con especialidad en fútbol internacional y nacional, además de otros deportes. Jugador activo de fútbol sala.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias