Georgie Welcome tras su golazo a lo "Puskás": "Fue Jesús que lo anotó"

Georgie Welcome volvió a ser protagonista con Platense tras marcar uno de los mejores goles del torneo Apertura ante Estrella Roja, en un partido que terminó 2-2 en el estadio Marcelo Tinoco. El experimentado delantero habló con OP Deportes después del encuentro y aseguró que fue Jesús quien anotó ese espectacular tanto, además de enviar un mensaje de motivación a los jóvenes para que no se rindan y continúen luchando por sus sueños. Welcome también se refirió al récord que comparte con figuras de talla mundial como Cristiano Ronaldo, Luka Modric y Lionel Messi, al formar parte del grupo de futbolistas que disputaron el Mundial de Sudáfrica 2010 y que todavía continúan activos.

DECLARACIONES DE WELCOME

- Aquel gol que metiste con la Selección de Honduras contra la Selección de Estados Unidos. ¿Con cuál de esos goles te quedas, Welcome?

Primero, agradecido con Jesús por tener esta oportunidad para estar con ustedes de vuelta. Pues no sé, no sé, la afición lo dirá. Yo solo estoy agradecido de que me dio la oportunidad para echar ese golazo hoy. - Welcome, esa pelota, pues le pegaste con convicción. Muchos podrían decir que fue una chiripa. Pero yo te veo que cuando la pelota va hacia atrás, vos le pegaste como le pegaste el día de hoy

No, hombre, yo no lo pegué. Fue Jesús que lo pegó, yo no. Yo solo hice mi esfuerzo y él empujó el balón. Entonces, yo creo en ese Señor. Ese Señor me tiene aquí, jefe. Y yo voy a seguir haciendo la mejor cosa como yo puedo. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE - El profesor Raúl Cáceres de que le da un pesar tenerte en la banca cuando no estás, pero que no estaba bien de la rodilla. Pero que valora grandiosamente el ejemplo y el esfuerzo que das dentro de la cancha, tanto defensiva como en ataque

Bueno, siempre he dicho yo del torneo que el último partido que me lesioné contra Real España, todavía estoy un poco esforzando con la rodilla. Pero si me toca entrar de cambio, si me toca jugar titular, lo voy a jugar. Porque Jesús me da la fuerza. Cuando entro en esa cancha, se me va el dolor. Entonces, agradecido con él. Agradecido siempre con Platense por darme la oportunidad para estar jugando en esta cancha con tanto joven y seguir peleando. Mientras que Jesús me levanta con fuerza, voy a seguir peleando.