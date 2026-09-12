Georgie Welcome tras su golazo a lo "Puskás": "Fue Jesús que lo anotó"

Georgie Welcome volvió a ser protagonista con Platense tras marcar uno de los mejores goles del torneo Apertura ante Estrella Roja, en un partido que terminó 2-2 en el estadio Marcelo Tinoco.
El experimentado delantero habló con OP Deportes después del encuentro y aseguró que fue Jesús quien anotó ese espectacular tanto, además de enviar un mensaje de motivación a los jóvenes para que no se rindan y continúen luchando por sus sueños.
Welcome también se refirió al récord que comparte con figuras de talla mundial como Cristiano Ronaldo, Luka Modric y Lionel Messi, al formar parte del grupo de futbolistas que disputaron el Mundial de Sudáfrica 2010 y que todavía continúan activos.
DECLARACIONES DE WELCOME
- Aquel gol que metiste con la Selección de Honduras contra la Selección de Estados Unidos. ¿Con cuál de esos goles te quedas, Welcome?
Primero, agradecido con Jesús por tener esta oportunidad para estar con ustedes de vuelta. Pues no sé, no sé, la afición lo dirá. Yo solo estoy agradecido de que me dio la oportunidad para echar ese golazo hoy.
- Welcome, esa pelota, pues le pegaste con convicción. Muchos podrían decir que fue una chiripa. Pero yo te veo que cuando la pelota va hacia atrás, vos le pegaste como le pegaste el día de hoy
No, hombre, yo no lo pegué. Fue Jesús que lo pegó, yo no. Yo solo hice mi esfuerzo y él empujó el balón. Entonces, yo creo en ese Señor. Ese Señor me tiene aquí, jefe. Y yo voy a seguir haciendo la mejor cosa como yo puedo.
- El profesor Raúl Cáceres de que le da un pesar tenerte en la banca cuando no estás, pero que no estaba bien de la rodilla. Pero que valora grandiosamente el ejemplo y el esfuerzo que das dentro de la cancha, tanto defensiva como en ataque
Bueno, siempre he dicho yo del torneo que el último partido que me lesioné contra Real España, todavía estoy un poco esforzando con la rodilla. Pero si me toca entrar de cambio, si me toca jugar titular, lo voy a jugar. Porque Jesús me da la fuerza. Cuando entro en esa cancha, se me va el dolor. Entonces, agradecido con él. Agradecido siempre con Platense por darme la oportunidad para estar jugando en esta cancha con tanto joven y seguir peleando. Mientras que Jesús me levanta con fuerza, voy a seguir peleando.
- Sos uno de los jugadores que está haciendo historia porque sos bastante longevo. Compartí con Cristiano Ronaldo, Luka Modric, que son de los jugadores más longevos a nivel internacional. Tienes un récord. Sos el único junto a Cristiano y a Messi que están jugando de lo que jugaron en el Mundial del 2010. No sé si lo sabías
Sí, algunos compañeros me habían dicho eso. Yo no pienso en eso. Yo solo estoy agradecido con Jesús. Jesús que está haciendo todo ese esfuerzo. Jesús está trabajando en mí cada día. Entonces, lo voy a repetir de vuelta. Para los jóvenes, no se rindan, hermano. Porque hay bastante cosas para hacer en este mundo. Y siempre que hay gente allá afuera que quiere rendirse, oren, oren. Jesús es muy bueno, muchachos.
- ¿Cuál sería el mensaje para la juventud?
No se rindan, sigan orando. Un ejemplo, aquí estoy. Jesús me tiene aquí con un montón de jóvenes. Yo sé que la mayoría de gente grita, viejo, viejo. Pero eso me motiva más para seguir. Yo sé que mientras Jesús me tiene a mi espalda siempre, yo estoy bien. Y voy a seguir luchando y peleando por Platense, hasta que ellos me den la oportunidad para seguir jugando en este equipo.