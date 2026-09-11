Mauro Reyes habla de su futuro y defiende a Nixon: "Hay gente mala leche"

Previo al viaje de Real España a Olancho, donde se medirá este sábado 12 de septiembre a las 5:15 de la tarde ante Potros, el entrenador Mauro Reyes habló sobre su futuro al frente de la Máquina y dejó claro que su objetivo es seguir trabajando para pelear por los primeros lugares. Además, el técnico salió en defensa de Nixon Cruz y explicó lo sucedido con el futbolista, asegurando que la fotografía que circuló en redes sociales era antigua y que el jugador sí está comprometido con el equipo.

DECLARACIONES DE MAURO REYES

- Profe, ¿su valoración ante este partido contra el Olancho, siempre con la idea de ganar y estar en los primeros lugares?

Creo que un equipo grande debe salir a ganar donde sea. Todos los rivales tenemos fortalezas, debilidades, y de eso se trata, de establecer un plan de partido que nos permita contrarrestar las fortalezas y hacerle daño a través de las nuestras. Entonces, esa es nuestra consigna. Ahora, si valoramos el partido, va a ser un partido complicadísimo, porque Olancho tiene un gran plantel de jugadores, van a tener el ánimo del cambio de entrenador, va a haber mucho ímpetu, mucha estructura organizativa dentro del campo, que ha sido una de las características de su nuevo entrenador. Entonces, eso hace que el partido tenga características especiales y sea un poco más complicado de lo que pudo haber sido anteriormente. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

- Profe, ¿el equipo va de viaje completo o qué bajas lleva ahorita el equipo?

Las mismas bajas de siempre. Aparicio, el caso de Aceituno, que todavía no se recupera, y ya está Palacios, que ya empezó a entrenar, pero que todavía no está al 100, y prácticamente va a viajar la misma delegación del partido anterior. - Profe, ¿cree que el resultado que se dé en ese encuentro va a ser crucial para que determinen su futuro en Real España?

No, yo creo que no. Independientemente del resultado, la Junta Directiva tiene un plan, solo ellos lo saben. Por supuesto, mi trabajo es ir a ganar cada partido, el que me pongan enfrente. Voy a establecer un plan para buscar ganar. Esto es parte del fútbol, lo que es un equipo grande. Ellos tienen la libertad de tomar la decisión que quieran. Yo voy a tratar de hacer mi trabajo, dejar el equipo en el primer lugar o seguir en el primer lugar. Ese es nuestro objetivo. Independientemente de las decisiones que tome la Junta Directiva, nosotros estamos enfocados en cada partido. - Hay presión por cada juego. Sabemos que los resultados hablan. Usted lo habla mucho. ¿Cómo se ha sentido después de estas dos semanas de trabajo?

Muy bien. El equipo ha mejorado ciertas cosas que a mí me gustan. Me están costando otras cosas. Recuerde que este equipo viene cinco pretemporadas atrás con un entrenador. Tiene un modelo de juego muy definido y me están costando ciertas cosas. Pero ha sido una semana muy importante de trabajo y espero que el equipo presente el mismo orden anterior, pero con mucha más dinámica y mucha más agresividad para llegar al marco rival.