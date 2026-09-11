Damin explica qué le faltó a Marathón ante Alajuelense: "Eso lo dejamos de hacer"

Damin Ramírez dio la cara luego que de Marathón se dejara empatar ante Alajuelense en los últimos minutos del partido correspondiente a la ida de los cuartos de final de la Copa Centroamericana.
El mediocampista explica cuáles fueron las cosas que dejó de hacer su equipo sobre la cancha del Estadio Morazán y reconoce que aunque la vuelta en Costa Rica será complicada, el grupo confía en sacar el mejor resultado para avanzar a las semifinales del torneo.
¿A qué sabe lo que pasó hoy? El resultado al final no era el que querían porque estaban en casa
Claro, uno siempre está enfocado y uno trabaja para ganar. Y el trámite del partido se dio así, lo íbamos logrando. Salió ahí que nos empataron, pero eso no nos decae. Llegamos al camerino y estamos siempre positivos, siempre confiando en el grupo que lo vamos a lograr.
¿Qué le faltó a Marathón para poder sostener ese resultado que tenían?
Nos faltó más tranquilidad, más manejo de balón, más concentración. Eso fue lo fundamental. Creo que lo dejamos de hacer y aquí lo dejas de hacer un minuto y una desatención te cuesta el partido.
En Alajuela, ¿qué no hay que hacer de lo que se hizo hoy? Porque Maratón hizo un partido casi perfecto. ¿Qué no hay que hacer allá de lo que se hizo hoy?
Desatenciones, estar más enfocado, estar más concentrado en el partido, en cada pelota. Sabemos que dar una pelota por perdido puede terminar ahí en el arco. Hay que estar más concentrado y manteniendo el cero siempre en el arco, que arriba se va a dar una.
¿Crees que tiene la posibilidad de avanzar a semifinales?
Sí, claro, estamos confiando en el equipo, en cada uno de nosotros y estoy positivo que allá vamos a jugar como jugamos acá también.