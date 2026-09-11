Damin explica qué le faltó a Marathón ante Alajuelense: "Eso lo dejamos de hacer"

Damin Ramírez dio la cara luego que de Marathón se dejara empatar ante Alajuelense en los últimos minutos del partido correspondiente a la ida de los cuartos de final de la Copa Centroamericana. El mediocampista explica cuáles fueron las cosas que dejó de hacer su equipo sobre la cancha del Estadio Morazán y reconoce que aunque la vuelta en Costa Rica será complicada, el grupo confía en sacar el mejor resultado para avanzar a las semifinales del torneo.

¿A qué sabe lo que pasó hoy? El resultado al final no era el que querían porque estaban en casa Claro, uno siempre está enfocado y uno trabaja para ganar. Y el trámite del partido se dio así, lo íbamos logrando. Salió ahí que nos empataron, pero eso no nos decae. Llegamos al camerino y estamos siempre positivos, siempre confiando en el grupo que lo vamos a lograr. ¿Qué le faltó a Marathón para poder sostener ese resultado que tenían? No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Nos faltó más tranquilidad, más manejo de balón, más concentración. Eso fue lo fundamental. Creo que lo dejamos de hacer y aquí lo dejas de hacer un minuto y una desatención te cuesta el partido.