Celso Borges tras el empate: lo mejor que hizo Alajuelense y qué le impresionó de Marathón

Alajuelense le sacó el empate a Marathón en el tramo final (2-2) y el boleto a las semifinales de la Copa Centroamericana se definirá el próximo jueves en el Estadio Alejandro Morera Soto de Costa Rica. Tras finalizar el encuentro en San Pedro Sula, Celso Borges habló en la zona mixta y valoró el resultado de su equipo. Reconoce que la llave sigue abierta y explica que le impresionó del cuadro esmeralda. También admite que el ambiente en el Estadio Morazán fue "hermoso" a pesar de tener todo en contra y tuvo palabras para la afición catracha. "Es muy cálida y muy pasional", djo el capitán tico de Alajuelense.

¿Qué fue lo mejor que hizo el equipo sobre todo en ese primer tiempo muy intenso de Marathón? Lo mejor que hicimos fueron los goles, nos dan ánimos para ir bien a Costa Rica, aunque no está nada definido, pero lo que hicimos bien fue anotar. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE ¿Qué les impresionó de Marathón en este partido? Bien, buen equipo, fue un buen partido, nos exigieron bastante y tiene muy buenos jugadores, por eso mismo creo que fue un buen resultado. ¿Cómo te imaginas la vuelta? Ya ustedes en su casa, con su gente, por lo que vieron hoy precisamente lo que destacaba de Marathón Disputado, lindo jugar esos partidos porque ellos son un buen equipo, nosotros hicimos las cosas bien y todavía la serie está abierta.