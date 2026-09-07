Arde la tabla de goleadores de la Liga Nacional: Messiniti lidera y la sorpresa

La sexta jornada del Apertura 2026 se completó este fin de semana y el argentino Nicolás Messiniti se instala como el máximo goleador en este arranque de campeonato.

Marathón aplastó al Estrella Roja (5-0) el sábado en el Estadio Morazán con un doblete incluido del delantero sudamericano, que ya suma cinco dianas en el certamen.

El conjunto verdolaga afronta el clásico contra Olimpia el próximo domingo en el Yankel y Messiniti intentará estirar su marca en uno de los partidos más esperados de la fecha.