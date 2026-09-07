Arde la tabla de goleadores de la Liga Nacional: Messiniti lidera y la sorpresa

La sexta jornada del Apertura 2026 se completó este fin de semana y el argentino Nicolás Messiniti se instala como el máximo goleador en este arranque de campeonato.
Marathón aplastó al Estrella Roja (5-0) el sábado en el Estadio Morazán con un doblete incluido del delantero sudamericano, que ya suma cinco dianas en el certamen.
El conjunto verdolaga afronta el clásico contra Olimpia el próximo domingo en el Yankel y Messiniti intentará estirar su marca en uno de los partidos más esperados de la fecha.
Por detrás del argentino se sitúa una de las sorpresas: Edilson Gómez, atacante del Estrella Roja, registra cuatro festejos, aunque en su última cita ante los esmeraldas se fue en blanco.
Luego se ubican delanteros como Elías Alderete (Génesis FC), Rodrigo de Olivera (Motagua), Yustin Arboleda y Jeremy Rodríguez (Olimpia) y Eddie Hernández (Real España) con tres tantos cada uno.
Eddie se ha convertido en el referente de ataque en la 'Máquina' y ayer frente a la UPN abrió el marcador con un golazo en la primera parte. El equipo aurinegro visitará al Olancho FC y necesitará los goles de su delantero para intentar sacar los tres puntos.
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Y con dos dianas figuran nombres como Ángel Villatoro (Choloma), Frelys López (Estrella Roja), Denilson Núñez (Génesis FC), Sendel Cruz (Independiente), Jairo Róchez (Juticalpa), Daniel Carter Bodden (UPN), Isaac Castillo (Marathón), Jerry Bengtson (Olancho FC) o Edwin Rodríguez (Olimpia).
Delanteros como Jorge Benguché e Imanol Enríquez (Olimpia), Darixon Vuelto (Real España), Georgie Welcome (Platense) o Josué Villafranca (UPN) apenas han podido mecer las redes en solo una oportunidad.