El ultimátum del técnico de Juticalpa FC: "Yo no voy a seguir exponiendo mi carrera"

Tras el encuentro, el entrenador, quien asumió de manera interina la dirección técnica del equipo, no ocultó su frustración por el resultado y aseguró que existen situaciones dentro del entorno del club que están perjudicando el rendimiento de los jugadores.

Gerson Valladares , técnico interino del Juticalpa FC , habló en conferencia tras la dura derrota 0-3 ante Génesis FC y dejó claro que no continuará al frente del equipo si no cambian las situaciones que, según él, están afectando al club.

“Hay tristeza en mi persona, hay tristeza en el grupo. Hay un montón de cosas que analizar, pero pasan varios factores que es mejor no decirlo. Pero sí, hay factores que no podemos competir contra ellos. Son [situaciones] extra futbolísticas. Suceden ahí en el entorno... haces un buen trabajo en la semana, el estado anímico de los jugadores está al cien, y de la noche a la mañana, antes del partido, te va a cero por ciento, suceden cosas que son inexplicables en equipos de Liga Nacional”, comentó.

El estratega hondureño explicó que el equipo volvió a sufrir un golpe anímico en cuestión de minutos, algo que, según recordó, ya había ocurrido anteriormente en Danlí: “En seis minutos nosotros nos caímos. De ahí tratamos de recomponer, nos pasaron cosas similares en Danlí que hoy suceden igual, que en cuestión de minutos perdés el partido y es difícil que el equipo anímicamente se levante. Está en las manos de las personas adecuadas esta situación, sabemos de que si la directiva pone de su parte, pues el equipo va a seguir funcionando de la mejor manera”, mencionó.

Valladares también dejó un mensaje contundente a la dirigencia de Juticalpa FC. El entrenador reveló que se sentaría con los directivos para analizar lo que está sucediendo y advirtió que no continuará si las situaciones que denuncia siguen presentándose.

No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

“Todavía no me han anunciado nada. Sí, estoy de manera interina, pero esta mañana va a ser clave para poder platicar con la directiva, porque si siguen sucediendo estas cosas yo no voy a seguir. Yo sé que estoy novato, apenas dos partidos de Liga Nacional. Conozco mi capacidad, conozco la capacidad del grupo, pero tampoco me puedo seguir exponiendo yo como entrenador ante tales situaciones que están sucediendo”, señaló.

El técnico incluso fue más allá y aseguró que no está dispuesto a poner en riesgo su carrera por continuar dentro de un proyecto que, desde su perspectiva, está siendo condicionado por factores externos al fútbol: “Tengo que sentarme con la directiva y ponerlos claro y decirles: ¿A dónde vamos y para qué estamos? Porque, como le digo, yo no voy a seguir exponiendo mi carrera futbolística”, exteriorizó.