Génesis no tuvo piedad y le pasa por encima a Juticalpa: entra a puestos de liguilla

Los caninos retomaron el rumbo. Tras la dura caída sufrida en la fecha anterior ante Marathón (1-2) en el Estadio Suazo Córdova, ajustaron piezas en su visita al Estadio Juan Ramón Brevé Vargas y liquidaron sin piedad al cuadro local.

Hay noches en las que la efectividad es el mejor aliado, y este domingo 6 de septiembre quedó demostrado. El Génesis FC de Fernando Mira fue contundente e hirió a un Juticalpa que no pudo evitar una goleada 3-0 en el cierre de la jornada 6 del Apertura 2026 .

El conjunto visitante tomó la iniciativa y dominó el primer tramo del encuentro. El primer aviso llegó con un remate raso desde fuera del área que el guardameta Enrique Facussé contuvo sin problemas. La presión azul no cesó y, cinco minutos después, Alderete quedó perfilado en el área chica, pero su disparo se fue desviado.

Quien perdonó fue "Camavinga" Núñez. Al minuto 20 falló la primera con un remate flojo. Juticalpa intentó responder de inmediato, pero el arquero Balanta resolvió con firmeza. A partir de allí, el cuadro canechero comenzó a crecer: superada la media hora, Sacaza envió un centro peligroso que Jairo Róchez no logró conectar con comodidad.

Génesis volvió a la carga al 36'. Facussé se vistió de héroe al atajar un certero cabezazo. En esa misma acción, el técnico Fernando Mira solicitó la revisión (tarjeta verde) en el FVS por un presunto empujón en el área, pero el árbitro central Nelson Salgado determinó que no existía falta.

No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

Antes del descanso, las llegadas continuaron. Al 42', Róchez advirtió con un disparo cruzado que rozó la meta. Sin embargo, la opción más clara ocurrió al 45': Meléndez le sirvió el balón en bandeja de plata a 'Camavinga' Núñez, quien, desde el corazón del área, mandó a volar su remate por encima del travesaño.

En el complemento llegó el festín visitante. La contundencia respaldó al Génesis con dos anotaciones en menos de dos minutos. "Camavinga" Núñez se reivindicó al asistir con precisión a Edwin Maldonado, quien definió de primera en el área chica para mandar a guardar el balón y vencer al guardameta.

Sin dar tiempo a la reacción canechera, en la siguiente jugada Alderete habilitó a Josman Figueroa, quien se perfiló y firmó el segundo gol de la noche, desmantelando los planes del equipo local.