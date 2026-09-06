Real España vs. UPN EN VIVO: hora y por dónde ver hoy el duelo de la fecha 6

Real España y los Lobos de la UPNFM se miden este domingo en un duelo con realidades completamente opuestas. El equipo aurinegro busca asaltar la cima del torneo, mientras que los universitarios viajan con la urgencia extrema de salir del sótano de la tabla. El equipo dirigido por Mauro Reyes ha convertido el Estadio Morazán de San Pedro Sula en una verdadera aduana impenetrable. Suman 16 juegos consecutivos en liga sin perder ante su afición.



Cabe recordar que Reyes tomó las riendas de la 'Máquina' tras la salida de Jeaustin Campos y ya tuvo su estreno oficial en el banquillo el pasado fin de semana, logrando una victoria de 2-1 sobre Choloma. El partido de esta tarde ante la UPN representa su segundo examen al frente de Real España. Curiosamente, Reyes busca romper una racha personal negativa: arrastra 4 partidos consecutivos como local sin poder ganarle a los Lobos dirigiendo a sus anteriores equipos. Aunque inicialmente subió desde la estructura interna y las reservas del club de forma interina, Reyes ha expresado públicamente su gran ilusión y deseo de quedarse todo el torneo para cumplir el sueño que le falta en su carrera: ser campeón de la Liga Nacional de Honduras. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

Por su parte, la UPN afronta una misión monumental. En toda la historia de torneos cortos en San Pedro Sula, registran 13 visitas consecutivas sin poder ganarle al Real España. Su última victoria en patio ajeno contra los sampedranos fue en septiembre de 2019. Repasá la tabla de posiciones del Apertura 2026 La escuadra que dirige Salomón Nazar arrastra una racha negativa muy pesada. La presión por puntuar puede jugarles a favor si logran un bloque defensivo sólido o en contra si conceden espacios a la ofensiva catedrática. La última vez que se vieron las caras fue el pasado 12 de abril en Choluteca, donde empataron 1-1 gracias a las anotaciones de Luis López (UPN) y Exon Arzú (Real España). Hoy las condiciones cambian por completo con la localía aurinegra.

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