Motagua es golpeado para el partido ante Alianza y Javier López lo sabe

Motagua recibió una pésima noticia en las últimas horas que sacude sus planes para la competencia internacional. El equipo capitalino perdió a uno de sus hombres más importantes en la zona de atrás justo antes de medirse al Alianza de El Salvador. El defensor central Luis Fernando Vega quedó totalmente descartado para este decisivo encuentro por los cuartos de final de la Copa Centroamericana. La noticia cayó como un balde de agua fría para el cuerpo técnico, que ya planificaba el juego con él como titular.

De acuerdo con un reporte brindado por Radio HRN, el futbolista hondureño estará alejado de las canchas entre una y dos semanas. La razón de su ausencia se debe a una molestia física que le impedirá estar al cien por cien. Esta baja representa un problema muy grave para la zaga de las águilas azules. Vega se ha ganado a pulso la titularidad y se transformó en un pilar indispensable para darle firmeza al equipo en los momentos más difíciles. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE El panorama se complica aún más por el momento de forma en que llega el club. El mimado de la afición viene de dejar bastantes dudas en el torneo de la Liga Nacional, donde utilizó una alineación alternativa que no rindió como se esperaba.



Ante este panorama gris, el entrenador azul se verá obligado a mover sus piezas rápido. El cuerpo técnico trabaja a marchas forzadas para armar una nueva pareja de centrales que pueda frenar la delantera del conjunto salvadoreño. El choque contra el Alianza se perfila como una eliminatoria muy pareja y sin margen de error. Perder a tu mejor defensa justo a las puertas de 90 minutos tan exigentes pone a prueba el fondo de armario de la plantilla.