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Emilio Izaguirre pide llenar el Nacional: “Nos jugamos una final ante Alianza”

El director deportivo de Motagua llamó a su afición a respaldar al equipo ante Alianza, en un partido clave por el boleto a la Champions de Concacaf.

05 de septiembre de 2026 a las 16:28

Emilio Izaguirre tiene claro que Motagua afrontará una auténtica final ante Alianza. El directivo azul hizo un llamado a la afición para que llene el Estadio Nacional y acompañe al equipo en un partido donde estará en juego la clasificación a la Champions Cup de Concacaf 2027.

“Necesitamos el apoyo total de la afición, no importa la hora porque necesitamos que llenemos el Nacional. Sabemos que es un partido donde nos jugamos la clasificación a la Champions de Concacaf y confiamos en la afición de Motagua”, manifestó Izaguirre a Diario DIEZ.

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El dirigente también detalló la planificación del equipo antes del trascendental encuentro. Motagua entrenará el domingo y el lunes por la mañana trabajará en su cancha de Amarateca. Posteriormente, el plantel entrará en concentración para preparar los últimos detalles del compromiso ante el conjunto salvadoreño.

Izaguirre destacó que dentro del plantel no hay espacio para relajarse y que todos deben competir por un puesto, independientemente de su edad o experiencia. “Aquí no se puede descansar a nadie, buscamos competir y dar resultados; por eso tenemos 30 jugadores en el equipo, sean jóvenes, experimentados o mayores”, explicó.

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En ese sentido, aseguró que cada futbolista tiene la oportunidad de ganarse un lugar en partidos importantes. “El que se ponga la camisa de Motagua tiene que hacerlo mejor. Si juega un gran partido ante Independiente, jugará ante Alianza. El fútbol es así, no puedes regalar nada y allí está la oportunidad de oro para uno”, sentenció.

Motagua afrontará así un duelo ante Alianza FC el miércoles con máxima exigencia, consciente de que un buen resultado puede acercarlo al objetivo internacional. La dirigencia azul espera que la afición responda al llamado y convierta el Nacional en un escenario de respaldo para el equipo.

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Carlos Castellanos
Carlos Castellanos
Periodista

Licenciado en periodismo con experiencia en los medios desde el 2008: Radio, Televisión y Diario DIEZ desde 2014, cubriendo la sección de Legionarios, Liga Nacional y Selección de Honduras.

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