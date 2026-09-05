Marathón vs Estrella Roja EN VIVO: alineaciones confirmadas para la fecha 6

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El equipo verdolaga llega motivado tras quitarle el invicto como local al Génesis FC. Con este resultado, suma nueve partidos consecutivos sin conocer la derrota en la liga (cuatro victorias y cinco empates). Además, jugando en casa acumula cinco juegos invicto. Su última caída como local fue el pasado 30 de abril de 2026, cuando cayó 0-1 ante el CD Choloma con gol de Marco Tulio Aceituno.

El CD Marathón vive un gran momento tanto en el torneo local como en el ámbito internacional. Sin embargo, este sábado enfrentará una prueba difícil cuando reciba al Estrella Roja en el Estadio Morazán.

Por su parte, el Estrella Roja viene de empatar 2-2 en casa frente al Olimpia y ha mostrado un rendimiento sólido fuera de su estadio. En sus salidas como visitante se mantiene invicto, con un triunfo y un empate, registrando cuatro goles a favor y dos en contra.

Dominio ante los recién ascendidos

La historia favorece al Marathón cuando enfrenta a equipos debutantes en la categoría. Como local, suma 11 partidos seguidos sin perder ante clubes recién ascendidos (ocho triunfos y tres empates). De hecho, ha ganado sus últimos cinco compromisos bajo este escenario.

En el registro general de torneos cortos, este será el partido número 29 de Marathón en casa ante rivales ascendidos, con un balance de 15 victorias, 9 empates y solo 4 derrotas. La última vez que cayó como local ante un recién ascendido fue el 12 de noviembre de 2014, cuando perdió 1-2 ante Honduras de El Progreso en el Estadio Olímpico Metropolitano. En esa ocasión, Juan Josué Ocampo marcó un doblete para la visita y Johnny Barrios descontó de cabeza para los locales.

Único antecedente entre ambos

Existe un solo antecedente entre Marathón y Estrella Roja en el fútbol hondureño. Ocurrió en las semifinales de la Copa Presidente 2017, cuando el club de El Paraíso militaba en la Liga de Ascenso.