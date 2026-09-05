Motagua visita al Independiente en la Liga con un ojo puesto en el Alianza FC

El Motagua afronta una prueba crucial este sábado en el Estadio Carlos Miranda de Comayagua al medirse ante Las Panteras del Atlético Independiente, en el marco de la sexta jornada del Torneo Apertura de la Liga Nacional.

La escuadra dirigida por el español Javier López saldrá al césped con la obligación de sumar un triunfo que le permita mantenerse firme en el pelotón de avanzada de la tabla de posiciones.

El cuadro capitalino llega al compromiso condicionado por un apretado calendario internacional. El Ciclón deberá viajar este miércoles a El Salvador para chocar ante el Alianza F.C. en el Estadio Cuscatlán por los cuartos de final de la Copa Centroamericana de la Concacaf, situación que obligará al estratega ibérico a rotar su alineación titular y enviar a varios elementos de peso al banquillo de suplentes para evitar el desgaste físico.