Motagua visita al Independiente en la Liga con un ojo puesto en el Alianza FC

El Motagua afronta una prueba crucial este sábado en el Estadio Carlos Miranda de Comayagua al medirse ante Las Panteras del Atlético Independiente, en el marco de la sexta jornada del Torneo Apertura de la Liga Nacional.
La escuadra dirigida por el español Javier López saldrá al césped con la obligación de sumar un triunfo que le permita mantenerse firme en el pelotón de avanzada de la tabla de posiciones.
El cuadro capitalino llega al compromiso condicionado por un apretado calendario internacional. El Ciclón deberá viajar este miércoles a El Salvador para chocar ante el Alianza F.C. en el Estadio Cuscatlán por los cuartos de final de la Copa Centroamericana de la Concacaf, situación que obligará al estratega ibérico a rotar su alineación titular y enviar a varios elementos de peso al banquillo de suplentes para evitar el desgaste físico.
En el ámbito local, la necesidad de ganar para Motagua se volvió apremiante tras la reciente paridad entre Olancho FC y CD Choloma, resultado que permitió a las escuadras perseguidoras darle alcance en la clasificación. Las Águilas llegan motivadas tras superar 2-1 a Potros en el Estadio Nacional, pero con la consigna de no dejar escapar más unidades en la competencia doméstica.
Por su parte, el Atlético Independiente afronta el partido con el objetivo de recuperar sensaciones positivas ante su afición luego de caer frente al Platense en el Estadio Morazán. El conjunto verdolaga requiere con urgencia una victoria que le permita salir de la parte baja y mantenerse con aspiraciones vivas dentro de la contienda regular.
El duelo en la excapital promete máxima intensidad, poniendo a prueba la profundidad de plantilla del Motagua y la capacidad de respuesta del Independiente en un choque donde ambos necesitan sumar de a tres.