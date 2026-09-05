Olancho FC ya tiene a su nuevo técnico en menos de 24 horas

De Giobbi ya había dirigido a Olancho FC durante el Apertura 2023 de la Liga Nacional , cuando llegó para reemplazar a José Humberto Rivera. En aquella etapa, el argentino también había formado parte del cuerpo técnico como preparador físico y posteriormente asumió la dirección del equipo.

Olancho FC ya tiene nuevo entrenador. DIARIO DIEZ conoció que el argentino Mauro De Giobbi tomará las riendas de los Potros, en una decisión que se produce apenas horas después de la salida de Wilson Molina del banquillo olanchano. El estratega regresa a una institución que ya conoce y donde tuvo una primera experiencia en el fútbol hondureño.

Su regreso representa una apuesta por un entrenador que conoce el entorno de Potros, al plantel y las exigencias de la institución. En su primera etapa como técnico, De Giobbi debutó ante Motagua en el estadio Marcelo Tinoco y permaneció al frente del conjunto olanchano durante ese torneo.

Ahora tendrá la misión de enderezar el rumbo del equipo y trabajar con una plantilla que viene de un cambio inesperado en el banquillo. Wilson Molina había tomado las riendas de manera interina, pero su ciclo terminó y la directiva se movió rápidamente para encontrar a su sustituto.

Mauro De Giobbi, además, ya conoce lo que significa trabajar en Olancho FC. En 2023 llegó al club procedente del Municipal de Guatemala, donde había trabajado junto al cuerpo técnico de Sebastián Bini, antes de regresar a Honduras para asumir el desafío como entrenador