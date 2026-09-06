Revelan diagnóstico de Cristian Cálix tras fuerte golpe en la cabeza ante Marathón

Malas noticias recibió el Estrella Roja, equipo recién ascendido a la Liga Nacional de Honduras, durante su visita a la ciudad de los zorzales para enfrentar al Marathón en el estadio Morazán, por la sexta jornada.. Dejando a un lado la penosa goleada que recibieron los dirigidos por el español Juanfran García, se presentó una alarmante situación cuando apenas comenzaba el encuentro. El protagonista fue el jugador Cristian Cálix, quien recibió un fuerte golpe que encendió las alarmas.

Cuando el cronómetro marcaba el minuto 4 se dio una jugada donde el balón iba por arriba, Cálix retrocedió intentando cabecear, lo mismo hizo su compañero Joseph Padilla que llegaba de frente y ambos terminaron impactando. El más afectado fue el exjugador de Marathón, Atlas y Real España, Cristian Cálix, quien recibió el fuerte golpe en la parte posterior de la cabeza, por lo que el cuerpo médico reaccionó rápidamente. Cristian fue llevado de emergencia a un centro médico de San Pedro Sula ya que quedó inconsciente tras recibir el golpe en una zona delicada del cuerpo. Luego de realizarle una tomografía, se descartó cualquier tipo de daño en contra del jugador, quien recibió el alta médica horas después. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE