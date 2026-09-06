Óscar Isaula tras la paliza 5-0 de Marathón y la regla de FIFA con Cálix: "Es favorable"

Marathón goleó 5-0 a Estrella Roja en la fecha 6 del Apertura 2026. El Verde bajó de la nube en que andaba el equipo de Danlí luego de arrancarle puntos a Motagua y Olimpia. En San Pedro Sula cayó el buen andar del equipo de Óscar Isaula.
El DT le puso el pecho a las balas en conferencia de prensa y fue muy autocrítico con sus jugadores, ya que no fueron nada de lo que habían presentado desde su llegada a la Liga Nacional de Honduras.
Además, Óscar Isaula habló de lo que pasó con Cristian Cálix, jugador de Estrella Roja que tuvo que ser trasladado al hospital por un golpe en la cabeza.
Conferencia de prensa de Óscar Isaula
Estrella Roja es un equipo que nos tenía con mucha expectativa: venía de empatarle a Olimpia y de ganarle a Motagua, pero hoy cae de una manera abrupta con Marathón. Consultarle por esa valoración o el balance que usted hace de esta noche para el equipo.
La verdad es que hoy dejamos de hacer muchas de las cosas que veníamos desarrollando. Fue un partido de esos en los que no te sale nada. En ofensiva contamos con algunas opciones de gol que no pudimos concretar y dimos muchas facilidades al rival, al cual no le puedes regalar esos espacios. Fueron situaciones puntuales que nos costaron los goles en contra y perder de forma abrupta. En mi caso, asumo completamente la derrota para quitarles esa carga a los muchachos, porque sé que pesa y cala en ellos. No es lo que esperábamos, pero es parte del fútbol y de este aprendizaje. El rival nos ganó de forma contundente.
En ese modelo de juego que siempre se ha mantenido cerrado y hermético en la última línea, ¿qué fue lo que más sorprendió hoy a Estrella Roja?
Fueron errores puntuales. En la primera acción, una jugada bien elaborada por ellos, nos ganan la espalda de dos jugadores y en el rebote nos cae el primer gol. El segundo llega tras una jugada en ataque nuestro que no finalizamos ni rematamos; en la contra, lastimosamente nuestro defensor se resbala dos veces y quedamos expuestos ante un equipo con muchas variantes ofensivas y jugadores contundentes que no te perdonan. Luego, cerrando el primer tiempo, cuando hablábamos de estar atentos para irnos 2-0 al descanso y recomponernos, en una jugada a balón parado nos pesa el centro. Intentamos al inicio del segundo tiempo y tuvimos una ocasión clara, pero perdonamos mucho. Si no eres certero, lo pagas. Luego vinieron dos acciones de media distancia que Marathón aprovechó. Nos duele porque era una pérdida que no estaba contemplada de esa forma.
¿Cuánto se aprende de un partido como este donde se cae derrotado? Más allá del resultado, ¿es donde más aprendizaje le puede dar al plantel y más experiencia para afrontar el resto del campeonato? Y segundo, profe, tras la lesión de Cristian Cálix hoy se aplicó una de las nuevas leyes de la FIFA, ¿cuánto apoya o ayuda a un entrenador que exista un cambio más por este tipo de lesiones?
Lógicamente el aprendizaje hoy es grandísimo ante un gran rival. Hay que felicitar a Marathón, fue contundente. A nosotros nos deja la lección de que ante este tipo de contrincantes no puedes cometer errores puntuales. Nos deja muchas correcciones, sobre todo en la zona defensiva. En la Liga de Ascenso éramos un equipo al que le hacían pocos goles y anotaba mucho; ahora estamos buscando el balance porque nos están anotando bastante. Respecto a Cristian, fue una preocupación general por la contusión en su cabeza. Es favorable que existan estas reglas para darle esa ventaja a ambos equipos con un cambio más, porque lo más importante es la salud de la persona. Estamos a la expectativa de que ojalá no sea nada serio.
El marcador de hoy es claro, pero sus jugadores mostraron la cara de siempre: no bajar los brazos. Hoy más que nunca, ¿Estrella Roja levanta la mano para decir "somos un equipo que vamos a competirle a cualquiera en la Liga Hondureña"?
Vamos a seguir compitiendo. Nosotros estamos muy claros de cuál es nuestro torneo: ante los denominados grandes del país, que por historia y estructura son los favoritos, intentamos competir y sacar puntos, pero sabemos cuáles son los rivales directos contra los que nos la tenemos que jugar. Esto es darle vuelta a la página, no quedarnos tirados. La forma y el marcador duelen porque es una derrota contundente, y pienso que pudimos haber anotado por lo menos un par de goles por las opciones claras que tuvimos. Sin embargo, ahora estamos enfocados en lo que viene, que son los partidos contra rivales directos. Seguiremos en la lucha por alejarnos de los últimos lugares y aspirar a una clasificación. Lo de hoy fue ese partido malo donde no sale nada; esperamos que haya sido solo hoy y levantaremos la cabeza.
Bien mencionaba que se vienen partidos importantes contra rivales directos. Sin embargo, antes compitieron de tú a tú contra los candidatos, ganándole a Motagua y empatando con Olimpia. Analíticamente, ¿cómo hacer para que el equipo no se caiga emocionalmente después de que hoy llega Marathón y les mete un 5-0?
Sí, parte del aprendizaje es hacer las valoraciones tanto en lo individual como en lo colectivo. Hoy dejamos mucho por hacer y nos vamos dolidos; es una derrota vergonzosa, si se puede decir así. Intentamos competirle a Marathón, que para mí es uno de los candidatos al título porque juega muy bien y tiene muchas variantes. Perdonar las acciones que tuvimos y dar ventajas en zona defensiva ante delanteros de gran capacidad se paga caro. Nos deja mucha experiencia de cara a lo que viene. Ahora nos toca jugar en casa ante un rival directo, donde tenemos que borrar lo que pasó en el Morazán, hacernos fuertes de locales y buscar esos tres puntos.
Se tenían altas expectativas por haberle ganado a Motagua y empatado con Olimpia. ¿Cómo manejaría usted anímicamente el vestuario para que esto no sea un balde de agua fría y el equipo no se venga abajo?
En esto hay que estar claros. Lo hablamos en el centro de la cancha: no éramos los mejores cuando se le ganó o empató a esos equipos, aunque se compitió bien, y tampoco somos los peores hoy. Nos ganaron muy bien y hay que felicitar a Marathón. Nos toca corregir durante la semana. La ventaja es que tenemos una semana larga que nos dará tranquilidad para hacer autocrítica a nivel individual y grupal, porque esta no es la verdadera versión de Estrella Roja. No nos vamos a quedar tirados, seguiremos trabajando fuerte para competir.