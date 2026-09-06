Rudman sobre Alajuelense y las bajas de Marathón: "Vamos por buen camino"

El entrenador argentino valoró la goleada ante el equipo de Danlí y también fue cauto a la hora de hablar de su próximo rival. Rudman habló también de las bajas que va a tener para el duelo. No podrá contar con Henry Figueroa y Nicolás Messiniti, dos pilares en su esquema.

Marathón goleó 5-0 a Estrella Roja y por ahora deja de lado el torneo de la Liga Nacional de Honduras para poner todo su enfoque en los cuartos de final de la Copa Centroamericana donde se medirá al actual tricampeón, Liga Deportiva Alajuelense.

Alajuelense llega golpeado luego de perder el Clásico de Costa Rica 0-2 ante Saprissa de local. Ismael Rescalvo, DT manundo, llega sobre una línea fina al estadio Morazán.

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Hoy vimos a un Marathón no solo con goles, sino con un juego muy vistoso; creo que el gol de Messi fue bastante lindo. Consultarle: ¿qué se ha trabajado para darle esta cara al equipo y qué representa el partido del jueves pensando en la mitad de semana?

Ante todo, creo que hoy salió un partido redondo para Marathón. El objetivo era claro: hacer un buen fútbol, con mucha intensidad y dinámica. Tuvimos situaciones muy claras de gol gracias a la elaboración del equipo, que va creciendo. Lo importante es que se ganó con autoridad y mejoramos en muchos aspectos. Ahora toca disfrutar hoy y ya mañana pensar en lo que viene.

A 120 horas del siguiente partido, ¿qué hacer para que los jugadores no pierdan la cabeza tras un buen resultado como este 5-0 y puedan hacer una mejor presentación el próximo jueves?

El equipo y nosotros como cuerpo técnico sabemos perfectamente que esto es partido tras partido. Desde que arrancamos la Liga y la Copa Centroamericana, el objetivo ha sido crecer a medida que pasan los juegos. Hoy fue un triunfo importante donde el equipo se vio vistoso y mantuvo el orden ante un buen rival como Estrella Roja, que venía de hacer un buen papel contra Olimpia y Motagua. Tuvimos claves fundamentales como el buen funcionamiento y el gol. Estamos satisfechos, pero sabiendo que tenemos que seguir mejorando.

Usted siempre dice "vamos partido tras partido". Estrella Roja ya pasó; ahora se enfocan en Liga Deportiva Alajuelense. ¿Cuánto preocupa no tener a jugadores clave como Messiniti o Henry Figueroa para este partido por acumulación de tarjetas?

Hoy toca disfrutar que jugamos de local y con nuestra gente, a la cual siempre le agradezco por su apoyo. Tenemos que recuperar a mucha gente, pero a partir de mañana pensaremos en el partido del jueves por la Centroamericana, que será muy importante. Como dices, vamos a tener dos o tres bajas, pero contamos con una plantilla muy competitiva y al que le toque jugar lo hará de buena manera.

El equipo se ha reforzado muy bien y sabemos que suma casi 9 años sin ser campeón de Liga Nacional. Cuando se le contrata, ¿se le pone como objetivo la Copa Centroamericana o es algo que evalúan partido a partido?

Los objetivos los tenemos todos: llegar a lo más alto. Sé que vamos por el buen camino y que tenemos un gran plantel para afrontar partidos muy competitivos. Hoy lo que compete es este triunfo que nos da muchísima confianza. El camino es este: proponer, ser ordenados y mantener la intensidad. Marathón va a competir al máximo tanto en el torneo local como en la Copa Centroamericana.

Alajuelense es el vigente campeón de Centroamérica. ¿Está preparado Marathón para enfrentarlo, tomando en cuenta que este triunfo le levanta el ánimo a cualquiera?

Hoy vencimos en el torneo local a un rival muy fuerte como Estrella Roja, que juega bien y está muy bien dirigido. Me siento orgulloso de mi plantilla porque todos piden minutos y quieren jugar; hoy hice varios cambios por eso mismo. El jueves nos enfrentamos a Alajuelense y, como te digo, estamos preparados para competir de buena manera en ambos torneos.

Hablando de los cambios que entraron bien, ¿qué es lo que más le gustó de la plantilla?

Lo que más me gusta, y se lo dije a los muchachos, es que todos quieren estar. Trabajan día a día con el objetivo claro de sumar minutos y sobresalir. Hoy muchos tuvieron participación haciendo goles o aportando en su rol, y eso enriquece enormemente al plantel.

Hablando del partido de hoy, ¿cómo se preparó tácticamente el equipo para vencer a Estrella Roja, que venía de hacerle un gran partido a los equipos grandes?

Sabíamos que Estrella Roja venía de ganarle a Motagua y empatarle a Olimpia, y que pese a ser su primer torneo en primera división lo están haciendo bien. Vimos varios videos de ellos; sabíamos que era un equipo que proponía y detectamos por dónde podíamos hacerle daño. Lo plasmamos en la cancha manteniendo el orden, buscando el arco contrario y jugando con una intensidad y contundencia que fueron fundamentales para lograr este resultado.