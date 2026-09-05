Marathón alcanzó al Olimpia: tabla de posiciones del Apertura de Liga Nacional

Por su parte, el conjunto esmeralda se mantiene implacable en el segundo lugar demostrando un nivel futbolístico arrollador. En su más reciente actuación, el «Monstruo Verde» dio un golpe de autoridad al propinarle una contundente goleada de 5-0 al Estrella Roja, resultado que no solo consolidó su condición de invicto, sino que catapultó su gol de diferencia a +8, dejando al cuadro oriental en la sexta casilla con 8 unidades y saldo negativo de goles (-1).

No obstante, los albos sostienen la primera posición por una mínima ventaja en la diferencia de goles (+9 frente al +8 de los verdolagas), respaldados por una contundente cuota ofensiva de 15 anotaciones a favor por 6 en contra.

La lucha por la cima del torneo se encuentra al rojo vivo tras cumplirse seis jornadas del campeonato. El Club Olimpia y Marathón marchan mano a mano en lo más alto de la clasificación, empatados con 14 puntos producto de cuatro victorias, dos empates y cero derrotas.

La presión desde el tercer puesto es constante, ya que el Real España acecha muy de cerca en la tercera posición con 11 puntos y un partido pendiente por disputar, lo que obliga a los dos líderes a no ceder el más mínimo margen de error en las próximas fechas.

Un escalón más abajo aparece el Motagua en la cuarta casilla con 10 unidades. El ciclón azul terminó cediendo terreno valioso en la pelea directa por la cima luego de tropezar y no pasar del empate sin goles ante Estrella Roja, un resultado que frenó su impulso y le impidió mantenerse a tiro de piedra de los dos invictos de la competencia.

No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

Pese a ese resbalón, las «Águilas» se mantienen en la zona de clasificación a la liguilla, aventajando por un solo punto al Olancho (9 pts) y manteniendo una distancia prudencial respecto a clubes como Génesis (7 pts) e Independiente (6 pts), quienes buscan meterse en la conversación por los puestos de privilegio.

En la parte baja de la tabla, la competitividad contrasta con la urgencia de equipos como Choloma, Platense, Juticalpa y UPNFM, quienes buscan salir de los puestos de peligro. Con el torneo avanzando a ritmo acelerado, Olimpia y Marathón prometen mantener un mano a mano apasionante por la cima, donde cada gol y cada punto serán determinantes para definir al líder absoluto del certamen.