Rougier adelanta la clave para eliminar a Alajuelense: "En cualquier cancha"

El argentino habló luego de vencer por goleada a Estrella Roja. Rougier dejó la clave en una eliminatoria que será complicada ya que los manudos son los actuales tricampeones de la competición.

Jonathan Rougier es uno de los jugadores más experimentados que tiene Marathón en su plantel. En su espalda hay muchos partidos importantes y el jueves le toca uno más por la Copa Centroamericana contra la Liga Deportiva Alajuelense.

Hoy se gana 5-0, ¿cómo se siente el equipo mental y moralmente para este partido ante Liga Deportiva Alajuelense?

La verdad es que hoy todavía es complicado estar pensando en Alajuelense, más allá de que es nuestro próximo rival y nuestro próximo partido. Creo que hoy tenemos que disfrutar porque le ganamos a un muy buen rival, que le complica las cosas a casi todos los equipos contra los que juega, y hoy mostramos una buena solvencia que tenemos que mantener.

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Rudman dice: "vamos partido tras partido". Hoy lo de Estrella Roja ya pasó y se concentran en Alajuelense, el tricampeón centroamericano. Ya te has enfrentado a ellos, ¿cuál es la experiencia que le puedes aportar al grupo y qué se habla previo a este partido?

Más que nada, tener la tranquilidad que mostramos hoy y que venimos sosteniendo partido a partido. También sabiendo que es una llave de ida y vuelta que no se termina en casa, pero el resultado que saquemos aquí será muy importante. Cualquier mínima diferencia que logremos será clave porque el equipo está jugando muy bien y eso lo podemos llevar a cabo en cualquier cancha.

¿Cuánto te ayuda que la defensa de Marathón sea tan fuerte, reciba pocos goles y que, cuando llegan, tú también actúes de buena manera para evitar goles en contra?

El principal mérito se lo llevan ellos; están hechos una muralla. Trabajamos para eso y los muchachos se están dejando la piel en cada pelota. Eso marca la diferencia cuando compites manteniendo una solidez defensiva. Tampoco queremos llamar a la mala suerte, pero debemos seguir con este ritmo. Demostramos que estamos fuertes en todas las áreas y en eso tenemos que seguir trabajando.

¿Cuánto tiene que corregir Marathón de lo que hizo ante Real Estelí y Alianza para no cometer esos errores en una llave de ida y vuelta, donde un resultado negativo en casa deja muchas dudas para la vuelta?

Primero tenemos que despejar cualquier duda; no podemos dar lugar a la duda ni aquí ni cuando nos toque jugar allá, porque la duda es lo que termina destruyendo todo. Tenemos que intentar ser un poco más sólidos y ordenados por momentos. Nos suele pasar a nosotros y a muchos equipos que perdemos el orden al intentar atacar mucho, que es lo que el profe nos pide. Lo que más debemos subsanar es mantener el orden defensivo mientras atacamos.

¿Qué les preocupa de Alajuelense? Tienen a dos atacantes que estuvieron en la liga mexicana como Ronaldo Cisneros y Ángel Zaldívar. ¿Qué les preocupa de estos jugadores y del equipo en general?

Más allá de preocuparse, hay que ocuparse y estar atentos. Debemos estar más finos en la fase defensiva a la hora de atacar. Son atacantes importantes e inteligentes que se mueven bien y tal vez tienen movimientos diferentes a lo que estamos acostumbrados en la liga local. Sin embargo, confiamos en lo que venimos haciendo y en el trabajo de los muchachos; eso nos da la certeza de que podemos hacer un muy buen partido.